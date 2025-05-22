台中捷運藍線6月動工在即 中市府取經「高捷經驗」

台中捷運藍線預計6月動工，交通局與議會交通地政委員會參訪高捷美麗島站取經。（圖：市府提供）

2025/05/22 20:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線預計6月動工，台中市議會交通地政委員會及台中市交通局前往高雄考察「高雄捷運經驗」，包括高捷知名公共藝術美麗島站「光之穹頂」，除進行藝術考察外，更取經高捷結合觀光、展演與活動創造捷運運量，提升營運效益的經驗，均將作中捷營運參考。

市議會交通地政委員會南下高雄考察「高捷經驗」，包括參訪被美國旅遊網站「BootsnAll」評選為全世界最美捷運站第2名的高捷美麗島站，參觀站內吸引參觀人氣的義大利藝術家水仙大師經典作品「光之穹頂」，交通局長葉昭甫指出，美麗島站是高捷紅、橘線交會站，不僅是交通節點，公共藝術更成為民眾日常生活中的美麗風景，吸引眾多觀光客特地搭乘捷運欣賞。

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葉昭甫指出，台中捷運綠線也致力打造捷運藝術氛圍，在舊社站設有「尚水」公共藝術，與美麗島站同樣傳遞「水與光」生命意義，另在文心森林公園站設置「日日 Day Life」公共藝術，作品象徵自然、生態、和諧與力量，另推動「地景音樂設置計畫」，於車站播放以「風行者」為主題的樂音，是台灣首度以聲景為主題的公共藝術，讓旅客旅途中打開耳朵感受不同的乘車體驗。

此外，高捷結合觀光、展演與活動創造運量，提升營運效益，也是市府取經重點，葉昭甫指出，台中捷運藍線預計6月動工，目前更同步規劃7條捷運路線，盼發展捷運路網，打造便利的公共運輸服務；台中與高雄均正處於捷運網擴建關鍵期，此行深入了解營運實務與乘客需求，有助激發創意、強化競爭力，進一步拓展潛在客群，創造捷運與城市雙贏。

台中捷運藍線預計6月動工，交通局與議會交通地政委員會參訪高捷美麗島站取經。（圖：市府提供）

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