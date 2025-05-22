世壯運找視障運動員支援按摩？ 路跑協會這樣說

一名參加世壯運公路賽路跑的視障選手表示，19日主辦單位臨時請視障路跑協會支援，要找30位視障者來按摩，要求支援日期是在5月25日，請問主辦如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？（圖擷取自臉書）

2025/05/22 20:08

〔記者何玉華／台北報導〕一名參加世界壯年運動會公路賽路跑的視障跑者，透過「靠北世壯運」臉書粉專感嘆陪跑員制度混亂，還有臨時在19日請視障路跑協會支援按摩，時間就在6天後的25日，質疑主辦如果真的重視這個活動，不會在這個時機點才突然找人支援吧？中華民國路跑協會副秘書長曾姿燕表示，協會建議提供賽後舒緩按摩，是希望跑者體驗台灣的按摩文化，也讓視障者有實質收入。

曾姿燕說，路跑協會不斷跟執委會商討如何提升對公路賽選手的服務，近日協會建議提供選手賽後舒緩按摩的服務，也讓國外跑者體驗台灣的按摩文化，獲得組委會同意，協會的窗口就曾經是視障的陪跑員，就想到可以合作，也希望創造更多視障者有實質的收入，也讓他們有機會可以參與世壯運這麼大型的活動。

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這位視障跑者指出陪跑員制度混亂，還有臨時徵求按摩支援；他指出，報名時章程沒有提到可以有兩位陪跑員，也沒有地方可以登錄陪跑員資料，他的第一位陪跑員用「個人報名」付了3000多元報名費參加；一個月前，主辦突然公布可以有「兩個陪跑員」，當他找到第二位，卻無法再登錄資料，好不容易登錄成功，卻沒有收到郵件，且登錄的照片錯誤。後來有說兩位陪跑員不能同時陪跑...

此外，主辦單位在19日臨時請視障路跑協會支援30位視障者，在25日支援按摩，若主辦單位重視，不會在這個時機點才突然找人支援，怒批台北馬拉松都知道幾個月前就要招募，為什麼世界級的比賽卻如此匆促呢？根本不尊重視障者，只把他們當工具。

路跑協會強調，任何扭曲善意的合作，或抹煞身障者的努力的言論，皆與事實不符，呼籲外界不要再以訛傳訛，也讓每一位在不同崗位上付出的參與者 ，服務的志工都能夠被公平尊重正向的對待。

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