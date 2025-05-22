週五悶熱高雄恐飆38度 午後各地慎防短暫雷陣雨

2025/05/22 21:26

週五各地大多為多雲到晴，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

週五降雨預測。（氣象署提供）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天（23日）各地大多為多雲到晴，東部及恆春有零星短暫陣雨，午後東半部、大台北、南部及其他山區有局部短暫雷陣雨；白天天氣悶熱，各地高溫約31到35度，高雄局部地區高溫恐達38度以上。

中央氣象署預報，週五各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需，留意氣象署發布的相關即時訊息。

溫度方面，週五天氣悶熱，各地高溫約31到35度，新北、花東及中南部容易出現局部36度以上高溫，高雄甚至有局部38度以上極端高溫發生的機率。離島天氣：澎湖為晴時多雲，26至32度；金門為多雲短暫陣雨，26至31度；馬祖為陰時多雲短暫陣雨，24至29度。

天氣風險公司指出，週五上午晴時多雲天氣，高溫炎熱，留意午後局部降雨，鋒面會再次往北遠離，預估各地仍維持相似週四的天氣型態，但降雨規模會縮小一些。

紫外線指數部分，週五台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏南風至西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

氣溫方面，各地高溫約31到35度，新北、花東及中南部容易出現局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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