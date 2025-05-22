天熱蛇漸多！彰縣1~4月抓801條蛇 3大毒蛇上榜

彰化縣10大捕獲蛇類中，名列台灣6大毒蛇的眼鏡蛇高居第3多。（消防局提供）

2025/05/22 19:49

〔記者湯世名／彰化報導〕天氣愈來愈熱，蛇類也頻繁出沒，根據彰化縣消防局統計，全縣今年1~4月共抓到801條蛇，平均1天捕獲近7條，其中以臭青公（王錦蛇）最多，其次為眼鏡蛇；10大捕獲蛇類中，除名列台灣6大毒蛇的眼鏡蛇外，具有毒性的雨傘節、龜殼花也在其中。消防局指出，暑假熱季蛇類出沒數量恐會更多，民眾從事戶外山區活動時要多加小心。

消防局統計，1至4月全縣受理捉蛇案件共801件，以臭青公258條最多，其次依序是為黑眉錦蛇97條、眼鏡蛇91條、南蛇53條、花浪蛇38條、草花蛇29條、雨傘節20條、紅斑蛇12條、龜殼花10條，另外還有盲蛇、黑頭蛇或其他蛇類。

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最近在彰化市、芬園鄉或花壇鄉等八卦山區或溪畔，有民眾在遊憩時看到蛇類出沒的頻率愈來愈高，引起民眾關心「現在蛇怎麼這麼多？」有的人甚至擔心從事戶外活動時一旦遇到蛇，擔心不會分辨有毒、無毒，萬一被咬到要怎麼辦。

消防局指出，夏季炎熱天氣蛇類出沒頻繁，數月來發現的蛇類大都以臭青公居多。維持環境整潔是最好的防蛇辦法，避免住家屋內及周邊堆放雜物、保持乾淨明亮，老鼠不來，蛇也就不來。

消防局表示，一般蛇不會主動攻擊人，若碰到蛇類勿驚慌，如果是在居家附近或者已入侵住家，應保持冷靜觀察其動向和位置，遠離並保持距離切勿自行捕捉，在戶外時應避開蛇類，若在居家附近或已入侵住家，可撥打119請求協助；另外消防局已建立轄內急救責任醫院蛇類血清資訊，若有民眾不慎遭受蛇類咬傷時，應予以記下蛇類形狀、特徵及顏色，俾利送醫急救時，能夠提供詳細資訊，進而獲得更加完善的緊急救護處置。

消防局依據去年度受理案件統計，5月份共受理627件，6月份590件，7月份540件，8月份則達720件，8月為全年受理案件數量最多的月份，天氣愈熱蛇出沒會愈來愈多，呼籲大家從事戶外山區活動要多加小心。

天氣愈熱蛇類出沒更加頻繁，尤以暑假數量恐更多。（消防局提供）

彰化縣今年1~4月共抓到801條蛇，平均1天捕獲近7條。 （消防局提供）

彰化縣消防局指出，暑假熱季蛇類出沒數量恐會更多，民眾從事戶外山區活動時要多加小心。（消防局提供）

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