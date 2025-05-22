嘉市首條校園周邊示範通學步道啟用

嘉市北園國小與北園國中校園周邊示範通學步道，讓學子能夠平安上學、快樂回家。 （嘉市政府提供）

2025/05/22 20:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市向中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，在北園國小與北園國中建置首條校園周邊示範通學步道，今天舉行竣工啟用典禮，讓學子能夠平安上學、快樂回家，家長也更加安心。

市長黃敏惠出席典禮時表示，感謝內政部國土管理署及市議會在經費上的支持，還有施工團隊、學校和地方居民的配合，農業部林業試驗所提供步道空隙的邊皮材材料，台電公司嘉義區營業處電箱移設及桿線下地，讓周邊天際線能打開，步行空間更舒適。

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市府工務處長蘇文崎說，北園國小及北園國中原僅大門口有部分人行空間，學子步行上下課僅靠沿著校園周邊圍牆的馬路通行，並無完善的通學步道及車輛接送區域，且既有道路已無餘裕空間可供人行道建置。

為改善學子上學通行問題，市府向中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲得核定總經費3627萬元（中央補助3047萬元、地方自籌580萬元），工程於去年7月開工，今年5月21日完工。

通學步道於北園國中、國小及幼兒園各分別新設2處家長接送區、導入電纜地下化工程、縮短行人穿越距離、調整路口車道配置，更採雙色溫路燈、透水鋪面設計。

施工範圍由西向東包括北園街、北社尾路、北社尾166巷及雙園街，全長約560公尺，新設步道寬度1.5公尺至3公尺不等，沿線路口設置無障礙斜坡及休憩座椅，照明採用子母燈設計，提升夜間步道的安全與美感。

另為保護既有樹木生長採雙階式人行道設計，學校圍牆欄杆以稻浪意象呈現北園國小田園文化特色，並美化路燈基座，提升整體景觀質感，校門口也煥然一新。

嘉市北園國小與北園國中校園周邊示範通學步道在夜間採用雙色燈光、增加照明。（嘉市政府提供）

嘉市在北園國小與北園國中建置首條校園周邊示範通學步道。（嘉市政府提供）

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