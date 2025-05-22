8縣市豪雨特報！ 北北基大雷雨狂炸

氣象署對8縣市發布豪、大雨特報。（擷取自氣象署網站）

2025/05/22 19:55

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黃筱薇／核稿編輯

首次上稿 19:38

更新時間 19:55（新增基隆大雷雨）

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〔即時新聞／綜合報導〕因對流雲系發展旺盛，氣象署今（22日）晚7點20分，對8縣市發布豪大雨特報，請民眾注意雷擊及強陣風，山區留心坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，警戒至明（18日）晨。

豪雨特報範圍為基隆市與新北市；大雨特報警示範圍為台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

中央氣象署提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日新北、台北、桃園、東半部地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署晚間7點後陸續對台北市、新北市、基隆市及桃園市發布大雷雨即時訊息，持續到晚間8點45分。提醒民眾劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也針對新北市大雷雨發布災防告警訊息，警示範圍包括中和區、新店區、三峽區、土城區。

氣象署對「基隆市、臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上8點45分。（擷取自氣象署網站）

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