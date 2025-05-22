嘉義市近700間公廁 親子廁所僅2.4％挨批

嘉市中央廣場廁所未設置兒童專用洗手台，造成兒童洗手不便，需大人協助。（記者丁偉杰攝）

2025/05/22 19:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員郭定緯今天總質詢指出，依環境部環境管理署資料顯示，嘉市公廁約695間，「親子廁所」僅17間，占比僅約2.45％，明顯不足，且設計與維護品質參差不齊，恐影響孩童安全與如廁尊嚴，呼籲市府全面提升友善親子設施。

市府回應，每年持續檢討更新既有公廁，會將親子廁所等設施，納入設計評估。

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依內政部公共場所親子廁所盥洗室設置辦法訂定，親子廁所盥洗室，包含獨立式親子廁所及在男女廁所設置兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。

郭定緯說，他日前隨機走訪市區中央廣場、港坪公園、228紀念公園、檜意森活村等公園及公共空間，發現部分親子廁所設計已具規模，卻仍存在燈光照明不足、未設置兒童馬桶或尿布台不符規格、缺乏清潔表與明確標示等問題。

又以，親子人潮多的中央廣場廁所未設置兒童專用洗手台、未設置兒童小便器、尿布台不符合規格等，港坪公園也未設置兒童專用廁所。

郭定緯呼籲，市府應將親子廁所的規劃與改善納入城市發展藍圖，新建公園或公共設施時，應主動納入親子需求，既有空間則可盤點後，重新配置。

建設處表示，全市22處設置公廁的公園，有9處提供親子廁所，包含嘉義公園、中正公園、宣信公園、228紀念公園、民生公園、番仔溝公園、文化公園、北香湖公園及公40（湖子內公園），新建湖子內公園有設置親子廁所，針對現有公園會持續盤點，並調整改善。

教育處表示，針對港坪公園未設置親子廁所，檢討後視情況增設；工務處表示，中央廣場廁所出現諸多缺失會依法規改善。

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