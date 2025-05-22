台中樹木銀行「停止交易」 議員曝6年來沒有樹木存入移出

台中樹木銀行種植一千二百棵樹木，建設局將作森林自然公園。（圖：市府提供）

2025/05/22 19:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市2013年設立「樹木銀行」讓移植樹木有處容身，但市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人發現，樹木銀行早在2019年就已經達1200棵容量上限，容量飽和6年來，竟未有樹木存入或移出，「銀行停止交易」，名實不符更恐淪蚊子館；建設局長陳大田指出，因樹木銀行內有8成樹種是黑板樹，不符地方需求未有移用，樹木銀行轉型作教育基地，未來再規劃作森林自然公園。

謝志忠說，台中市當年考量部份地方因開發有移植樹木需要，為讓樹木永續生長2013年在南屯設立樹木銀行，5公頃的空間設計可容納1200顆樹，但樹木銀行2019年種滿1200棵樹後，6年來竟未再有樹木移入或移出變動，「樹木銀行」呈現停滯狀態。

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謝志忠指出，問題是民間常因開發等需求需移植樹木，根據市府統計樹木移植申請案件數年年增加，從2021年1618件到去年已達2777件，這麼龐大的樹木量無處可去，憂最後「移植」變「移除」，浪費綠色資源，促市府設立「樹木媒合平台」活化樹木銀行的樹資源，讓樹木有效流用發揮最大價值。

此外，王立任指出，日前有民眾經過樹木銀行發現大門深鎖，甚至週邊草木雜亂，儼然成蚊子館，樹木銀行擁有5公頃土地，目前僅栽植約1200棵樹木，尚有大量空間閒置未用，市府應重新檢視規劃方向，善用這片綠地，而非名實不符的「樹木銀行」。

陳大田指出，樹木銀行因移植來的樹種有8成是黑板樹，本來就是民眾「嫌惡樹種」，移出再利用可能性低，每年各區申請的移植樹木改轉往公園、綠地及園道種植，另近年也推動公墓公園化，釋出幾10公頃土地可移植樹木，並未砍除；另樹木銀行目前已轉型做教育基地，開放社區借用會議等多元使用，並未閒置，未來會再簡單整理林蔭步道做森林自然公園。

樹木銀行已飽和，6年來竟未有樹木移入移出，議員批「銀行停止交易」。（記者蘇孟娟攝）

台中樹木銀行目前轉型作教育基地並開放申請使用。（圖：市府提供）

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