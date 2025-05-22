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    五月瘋藍莓 台中水保樂園草悟道盛大登場

    「五月瘋藍莓～台中水保樂園」活動，以藍莓為主軸，串聯台中市與苗栗縣在地農特產品與文化特色。（記者蔡淑媛攝）

    「五月瘋藍莓～台中水保樂園」活動，以藍莓為主軸，串聯台中市與苗栗縣在地農特產品與文化特色。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/22 20:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農業部農村發展及水土保持署台中分署將於本周六日（24、25日），在台中草悟道B區舉辦「五月瘋藍莓～台中水保樂園」活動。

    農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，臺中與苗栗地區擁有豐富的自然生態與多元文化，具備發展永續農村的堅實基礎，透過活動，期望提升民眾對農村產業與環境議題的關注，同時促進農村產業升級與社區凝聚，共同打造具韌性、共榮共好的永續家園。

    本次活動以「藍莓」為主題，結合中苗地區友善耕作成果與特色農產，設有創意農村市集、農產DIY體驗、藍莓寶寶舞蹈PK等親子互動活動，讓民眾品味在地好滋味、感受農村生命力。

    現場也規劃「五月瘋藍莓~狂歡音樂會」，特別邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳及歌手楊淨宇與Wonderful爵士樂團等多位演藝團體的表演，共同展現一場別開生面的音樂體驗，以音樂牽起城市與農村的交流橋樑。

    另為推廣在地多元的水果精釀「地酒」，活動現場也規劃」微醺調飲區」、「咖啡、茶席區」及農村與綠色餐飲市集，市集攤位琳瑯滿目，從美食到手作藝品應有盡有，讓人逛得盡興、吃得開心，還有農村好物獎不完，凡參加者集滿12點即可參與「現時限量GO」體驗活動。

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