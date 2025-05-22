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    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽成績揭曉

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽，各組優勝名單。（阿管處提供）

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽，各組優勝名單。（阿管處提供）

    2025/05/22 20:35

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「2025阿里山莊園咖啡精英交流賽」經過評選，成績於今天傍晚揭曉。

    今年的賽事共收到來自54家莊園與個人名義參賽者報名，總計116支參賽樣品，涵蓋五大處理法組別，分別為水洗處理25支、蜜處理20支、日曬處理32支、藝伎水洗處理16支及藝伎其他處理23支。

    經評選，各組別得獎名單分別為水洗組特等獎青葉咖啡莊園，頭等獎鵝子有點懶、鄒築園；金質獎野牡丹咖啡莊園、名陽園，銀質獎楊帛燊、雅慕伊咖啡莊園。

    日曬組特等獎他扶芽有機農園，頭等獎雅慕伊咖啡莊園、頂湖元香茶&咖啡莊園，金質獎珍5吉咖啡莊園、科子林咖啡莊園，銀質獎優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、樁萱巫師咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園。

    蜜處理組特等獎野牡丹咖啡莊園，頭等獎卓武山咖啡農場、蔚叔有機農場

    ，金質獎雅慕伊咖啡莊園、他扶芽有機農園，銀質獎青葉咖啡莊園。

    藝伎水洗組特等獎豆御香藝伎莊園，頭等獎青葉咖啡莊園、家園，金質獎仙井咖啡莊園、卓武山咖啡農場；藝伎其他組特等獎豆御香藝伎莊園，頭等獎嶼山咖啡、名陽園，金質獎頂湖元香茶&咖啡莊園、阿亮自然農場，銀質獎家園。

    阿管處長黃怡平表示，評鑑機制層層把關，初審階段以農業部茶及飲料作物改良場開發的「台灣咖啡分類分級（TCAGs）」系統進行盲測評鑑，由具備專業資格的評審人員負責評分。進入複賽的樣品則採用國際精品咖啡評鑑常用的「COE（Cup of Excellence）」系統制度，由國內資深咖啡評審許寶霖及劉千如副研究員擔任主審，帶領15位感官評審及1位技術評審組成評審團，以確保評選的公正性與權威性。

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽，評審正在進行杯測。（阿管處提供）

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽，評審正在進行杯測。（阿管處提供）

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽。（阿管處提供）

    2025阿里山莊園咖啡精英交流賽。（阿管處提供）

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