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    鹿港光影節minini提袋首曝光！5/24晚上2000份排隊領

    minini聯名提袋造型超萌，週六晚上舊鹿港溪水舞台前點燈現場排隊即可兌換，送完為止。（圖縣府提供）

    minini聯名提袋造型超萌，週六晚上舊鹿港溪水舞台前點燈現場排隊即可兌換，送完為止。（圖縣府提供）

    2025/05/22 19:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的鹿港小鎮光影藝術節又來了！去年首度與日本超人氣「角落小夥伴」合作造成轟動，今年再度走可愛萌系路線，邀請超人氣LINE角色「LINE FRIENDS minini」進駐鹿港，帶來全新療癒風格的光影體驗，搭配絢爛燈飾，勢必再掀一波打卡熱潮！

    縣府城市暨觀光發展處表示，光影藝術節是每年鹿港慶端陽系列活動重頭戲之一，今年主題為「當我們同在一起」，本週六（5月24日）將正式點燈，一路展至7月27日暑假期間，每天晚間6點半至10點間點燈，邀請民眾趁端午連假還有接下來的暑假，來鹿港與minini相遇，一起玩翻小鎮！

    這週六晚上，縣府會在鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉辦點燈儀式，宣告活動開幕，當晚現場還有限量好康給驚奇！城觀處說，活動現場將限量發送2000份LINE FRIENDS minini授權小物提袋，晚上6點30分起開放領取號碼牌（每人限1張），在點燈儀式結束後，預計晚上7點30分就能憑號碼牌兌換可愛提袋。

    此外，當場秀出LINE貼圖「INFP lenini的日常生活」，就能兌換精美好禮，還能與現場現身的minini角色見面互動，超萌魅力就是要讓大人、小朋友樂開懷。更好玩的是，開幕點燈現場在鹿港溪水中舞台前，將有minini主題扭蛋機，內容物會讓民眾驚喜連連。

    今年燈區一樣在舊鹿港溪畔、桂花巷藝術村及老街周邊，融合在地街景與創意光影藝術，讓人白天拍照、晚上賞燈兩相宜。

    城觀處指出，希望透過可愛的IP角色與光影藝術結合，讓更多人重新認識鹿港的魅力，也歡迎全國旅客把握端午與暑假假期來彰化旅遊，收服minini的每一個可愛瞬間！

    活動詳情可上縣府城觀處臉書社群平台「愛玩彰化」與活動官網

    2000份授權特製提袋將於24日週六免費發送，下午6點半發號碼牌、晚間7點半兌換，每人限領1份。（圖縣府提供）

    2000份授權特製提袋將於24日週六免費發送，下午6點半發號碼牌、晚間7點半兌換，每人限領1份。（圖縣府提供）

    2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節，minini家族成員暖心登場，療癒又吸睛。（圖縣府提供）

    2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節，minini家族成員暖心登場，療癒又吸睛。（圖縣府提供）

    鹿港小鎮光影藝術節今年三大燈區在舊鹿港溪、桂花巷藝術村與鹿港老街，結合超人氣LINE FRIENDS minini角色，打造白天可愛拍照、夜晚絢爛賞燈的雙重體驗。（圖縣府提供）

    鹿港小鎮光影藝術節今年三大燈區在舊鹿港溪、桂花巷藝術村與鹿港老街，結合超人氣LINE FRIENDS minini角色，打造白天可愛拍照、夜晚絢爛賞燈的雙重體驗。（圖縣府提供）

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