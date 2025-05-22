再現oBike之亂？ 北市公開徵求試辦無樁共享電輔車

彰化縣花壇鄉的MOOVO無樁式公共自行車。（資料照）

2025/05/22 18:58

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府本月公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車試辦營運，民進黨議員林亮君及國民黨議員柳采葳均擔憂是否會再現2017年oBike停放亂象，對市容及行人動線造成影響。北市交通局長謝銘鴻表示，希望透過試辦計劃彌補有樁式「無柱可還」的問題，看看民眾的接受度如何、技術能否應用在台北市。

2017年無樁式共享單車oBike進駐台北市，主打手機APP還車，未限制特定還車區域，因此衍生出車輛違規亂停、與機車族搶停機車格等問題。oBike在2018年結束營運後，剩餘車輛被視為棄置車拖吊，並當廢鐵拍賣。

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林亮君表示，電子圍籬使用GPS定位會有誤差，在一般條件下誤差約5公尺，在都會區高樓林立的地區誤差恐會更大，而台北市人行道普遍淨寬約1.5公尺，林亮君擔憂會因定位誤差，民眾仍可在電子圍籬以外的範圍違規停車。

林亮君也說，根據交通警察大隊統計，去年台北市共有5331件自行車違停遭拖吊，因自行車沒有車牌，無法檢舉，取締量能也不足，自行車違停裁處有很多侷限，恐怕會對市容及行人安全帶來重大影響。

林亮君舉例，英國倫敦的無樁式共享電動輔助自行車在車站熱區就有外逸到電子圍籬區域之外，影響行人通行的狀況，要求北市府必須嚴謹監測管控，在停放區域加強交通大隊巡邏。

柳采葳則質疑計畫的實際優勢，針對試辦計劃仍會在電子圍籬區域內設置「一般的停車架」供停車，柳認為與真正「無樁」的概念背離，節省空間的優勢不明顯。對於MOOVO曾於新北市試辦但最後退場，交通局解釋，是因為YouBike微笑單車得標電動輔助自行車標案。

柳采葳指出，台北市現有YouBike 2.0E的周轉率，每日每車使用約5.6次相較一般YouBike並不高，新的無樁式共享電輔車計畫會不會與2.0E形成惡性競爭？柳采葳也質疑，若MOOVO僅限台北市內運行，「台北借、新北不能還」的困境將直接降低市民使用意願，破壞一日通勤網絡。她建議，若市府確定要推動，應先與新北市等周邊縣市進行制度協調與路網整合，避免重蹈「單邊試辦、全面困擾」的覆轍。

謝銘鴻表示，台北市土地有限，目前建置YouBike的限制在於必須設置停車樁，尤其還車時必須有空車柱才能還車，偶而會發生「無柱可還」的狀況，因此若透過電子圍籬技術，可以框出特定範圍供民眾還車，可以解決「無柱可還」的問題。

謝銘鴻說，國外如新加坡、上海目前也有共享單車應用電子圍籬管理，國內在彰化、雲林也有實際應用，希望透過試辦計劃可以彌補有樁式的缺點，看看民眾的接受度如何、技術能否應用在台北市。謝銘鴻說，GPS準不準也是試辦目的，市府會留意不能違停影響行人，試辦半年期間會客觀評估。

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