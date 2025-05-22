點亮夢想的小勇士 嘉義市育人國小汪佑叡獲總統教育獎

育人國小六年級學生汪佑叡在競技疊杯國際賽事獲得好成績。（育人國小提供）

2025/05/22 19:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2025年總統教育獎得主名單今天揭曉，國小組有18外學生獲得，嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡出生後發現罹患「先天後尿道瓣膜阻塞」，尿液無法從尿道排出，反而回流到腎臟，必須開造口，動過10餘次手術，過著包尿布、導尿的辛苦生活，但他以堅強毅力、樂觀態度面對，認真學習，是嘉義市「閱讀小達人」，更代表台灣在疊杯競賽中破紀錄，獲得今年總統教育獎。

育人國小校長楊家豪說，2022年學生陳懷恩及2024年學生陳采稼獲得總統教育獎，汪佑叡是學校4年內第3度獲獎學生；汪佑叡因身體狀況面對比常人更多的挑戰，但從不自怨自艾，在醫院用笑容面對檢查與手術，在學校積極學習，持續參與「Cool English」自學活動，積極投入RT英語讀者劇場比賽，熱愛閱讀是學校圖書館的「借閱王」，更獲選為嘉義市「閱讀小達人」。

請繼續往下閱讀...

因身體狀況，汪佑叡原本不被看好能參與競技運動，但他學習競技疊杯，代表嘉義市與台灣參與全國及國際賽事獲獎，平時與同學互動，樂於助人，人際關係良好，樂意付出，展現過人品德與溫暖性格。

汪佑叡與家人需面對疾病帶來的不便，但一同攜手面對，家庭的力量成為他的後盾；汪佑叡將個人生命經歷轉化為正能量，參加教育部適應體育徵文獲優等獎、獲王月蘭慈善基金會「月蘭獎」、SO GOOD好小孩計畫的「優秀楷模獎」及「孝親楷模獎」，以生命故事鼓勵他人。

嘉義市長黃敏惠說，佑叡帶著勇氣挑戰世界，不僅品學兼優，更擁有感動人心的生命力量，是嘉義市教育政策「教出影響未來的孩子」理念的最佳寫照；市府教育處長郭添財說，嘉義市近年將競技疊杯運動作為城市適應體育特色運動之一，為特教生和普通生創造一個普特共融的融合舞台，看見特教孩子在訓練及比賽時的表現，讓人感動。

汪佑叡熱愛競技疊杯運動。（育人國小提供）

家人是汪佑叡最大的後盾。（育人國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法