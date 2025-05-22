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    馬公市立幼兒園500師生參訪五德營區 看戰車展演吃野戰口糧

    馬公市立幼兒園參訪五德營區，許多幼兒家長也在營區服役。（馬公市公所提供）

    馬公市立幼兒園參訪五德營區，許多幼兒家長也在營區服役。（馬公市公所提供）

    2025/05/22 18:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國防教育由小做起！馬公市立幼兒園三部班（園本部、東衛分班、澎南分班）今（22）日安排近500位師生，前往陸軍澎湖防衛指揮部機械化步兵營（五德營區）參訪。透過戰車操演、親子活動與創意課程，引導孩子從實地經驗中認識官兵捍衛疆土的辛勞。

    此次活動由馬公市立幼兒園協調辦理，軍方安排戰車展演、野戰口糧體驗與氣球社互動課程，讓孩子透過五感參與，了解軍人的日常生活與專業訓練。活動亦結合「親子日」辦理，目前約有40位澎湖國軍弟兄姊妹的子女就讀馬市幼，許多服役家長也特地請假陪同參與。

    馬公市長黃健忠今日全程陪同參訪，並代表市政團隊致贈感謝狀與運動飲品，向五德營區表達誠摯謝意。他表示，教育不該只侷限於教室，孩子也應該有機會親身走進社會、理解各種職業的價值。這次活動讓孩子透過實地觀察與親身體驗，初步理解『保家衛國』的真正意義。

    氣球社活動由官兵擔任教學人員，帶領孩子們進行氣球打氣與造型練習，現場笑聲不斷，展現軍中多元文化的一面。野戰口糧分享也讓孩子們實際體驗軍人日常生活中的一環，增進對職業的理解與尊重。第一作戰區政戰主任許力仁、政戰副主任林俊鵬、地支部政戰處長陳世澤等軍方代表熱情接待。

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