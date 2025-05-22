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    把握明天好天氣！ 週六鋒面+東北季風到「溼涼到下週一」

    近期天氣概況。（氣象署提供）

    近期天氣概況。（氣象署提供）

    2025/05/22 18:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕把握明天好天氣！中央氣象署預報，週六（24日）清晨有一波鋒面接近，白天就會開始下雨，北部甚至有局部大雨機率，同時東北季風也增強，會溼涼到下週一止；下一波鋒面和東北季風則在下週四（29日）報到。

    氣象署預報員張承傳表示，明天的天氣和今天類似，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但週六清晨鋒面就會報到，白天就開始下雨，加上東北季風增強，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其它地區也有零星短暫陣雨。

    「雨會一路下到下週一，且中部以北、東北部及東部天氣稍涼」，張承傳說，雖然25日、26日降雨比較趨緩，但仍是有雨的天氣。25日南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率；26日水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

    張承傳也指出，受到東北季風影響，週六起北部跟東北部有稍微涼一點，北部高溫約24度，中部28度，南部則約30度，直到下週二（27日）起氣溫才會回升，並轉為午後有短暫雷陣雨的天氣型態。

    張承傳指出，下週四（29日）又有另一波鋒面報到，同時東北季風也會增強，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

    下週四這波鋒面是否算是典型梅雨鋒面？張承傳說，目前看起來這波鋒面通過的很快，應該還不算是典型梅雨滯留鋒面。

    明天週五降雨預測。（氣象署提供）

    明天週五降雨預測。（氣象署提供）

    降雨趨勢。（氣象署提供）

    降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣溫趨勢。（氣象署提供）

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