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    教育部將推出第3人生大學 銀髮族也有機會拿學位

    台南應用科大為樂齡學員規劃2間五星級聯誼教室及1間AI樂齡運建教室。（記者劉婉君攝）

    台南應用科大為樂齡學員規劃2間五星級聯誼教室及1間AI樂齡運建教室。（記者劉婉君攝）

    2025/05/22 19:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕教育部終身教育司長梁學政表示，教育部將在現有的樂齡教育之外，於114學年度推出「第3人生大學」，讓具有高中同等學歷的長者，可以到學校接受比較正規的學習，甚至有機會可以拿到學士學位。

    南應大在校內打造五星級專屬樂齡的交誼空間及AI樂齡運建教室，今天由校長楊正宏與教育部終身教育司長梁學政等人剪綵，楊正宏說，南應大樂齡大學成立已逾14年，希望透過學校的拋磚引玉，帶動台南市成為健康樂活高齡友善城市。

    梁學政說，台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上長輩超過450萬人，逾20%，感謝南應大願意提供長者舒適健康又可以學習和成長的友善環境。

    梁學政說，教育部在現有的樂齡大學及社區大學之外，將於9月的114學年起，推出第3人生大學，讓長者有比較正規的學習管道，不用透過入學考試，只要審核通過，即可進入校園學習，第1批全台將有38校參與，開出103個學分學程。

    梁學政指出，第3人生大學採小班制的專班上課，課程從健康管理到社會服務、理財規劃、科技應用等多個領域都有，規劃12至18學分的學程，修讀時限為10年，只要修完學分學程，教育部會發給證書，如果想要拿到學位，則需符合大學畢業規定的128個學分。

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