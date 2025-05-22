金門金城國中不雅考題惹議 出題翁師記大過1支、停聘6個月

金門金城國中段考題目出現大量不雅文字惹議，校方對出題翁師記大過一支、停聘六個月。（記者吳正庭攝）

2025/05/22 18:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金城國中段考題目出現大量不雅字文惹風波，該校今天表示，已對出題的翁姓教師記大過1支，停聘6個月，並對審題老師記小過1支，校長謝志偉為此事督導不周，已向縣府教育處自請處分。

審題老師記小過 校長謝志偉自請處分

金城國中5月5日、6日段考出現「綠茶婊」、「渣男」、「好想要做愛阿」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等大量不雅字眼，被指「考題太噁心」，學生和家長反映都不舒服，連日來引發社會譁然。

請繼續往下閱讀...

校方表示，經教師考核會議決議，對該命題、審題疏失教師各予以大過1次及記過處分。並在教評會審議後通過後決議，對命題教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘6個月，靜待後續調查結果。

金城國中指出，校長謝志偉為此事督導不周，已自請處分，後續會依據調查結果與相關規定，進一步檢討是否有其他人員須負責任？

金城國中表示，針對考題可能引發學生不安情緒，已對各班學生實施團體輔導，安排專業輔導老師進行說明與情緒支持，協助學生梳理對事件的感受與觀點。此外，學校已啟動性別事件調查程序，會謹慎釐清事實，保障學生權益，並確保調查公正。

金城國中強調，對於不當考題所造成的社會觀感與學生影響，深感遺憾與責任，並秉持「零容忍」態度面對此事件。未來將全面檢討命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育的內部培訓，杜絕類似事件再次發生。

金城國中表示，將以此事件為契機，積極改善制度與教學文化，持續與家長保持溝通，接受外部建議與監督，朝向建立一個安全、友善、尊重差異的學習環境努力，讓每位學生都能在健康正向的氛圍中成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法