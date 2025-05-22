北市華江國小通學巷禁行時段竟有車！孩童暴露危險中

議員徐立信（左）說，華江國小鄰近路口，下午4點至4點20分，禁止車輛進入，卻有汽機車駛入，讓孩童暴露在危險中。（圖取自台北市議會直播）

2025/05/22 18:52

〔記者董冠怡／台北報導〕新北市三峽區北大國小路口19日發生死傷車禍，兒童通學安全成為全國矚目焦點，台北市議員徐立信今天質詢表示，接獲家長投訴，萬華區華江國小的鄰近路口，轉角路面明明寫著下午4點至4點20分，禁止車輛進入，但昨天下午4點8分，卻有汽機車駛入狹窄的通學巷，現場無人管制，宛如「放空城」，讓孩童暴露在危險之中；市府、校方、警方允諾檢討改進。

徐立信指出，該處通學巷禁止通行管制形同虛設、直線巷道無減速指示、行人保護措施及人行空間不足，必須走在馬路上，應設置實體攔阻車輛設施、加強交通安全宣導，並且重新規劃道路設計、調整標線劃設，讓車輛有意識必須自行減速，要求三個月內完成改善。

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交通局長謝銘鴻建議，校方可以擺放連桿、交通錐阻隔，標示較為明顯，確保汽機車禁入，否則只有路面文字或標誌，可能難以有效阻擋，會再與校方討論補強，改善前也會和里長、居民溝通，馬上可以做的就先做。

華江國小校長紀力仁解釋，現行導護志工是站正門跟側門，上述所指路口介於兩者之間，承諾學校加強宣導並開會檢討，評估協調增加崗位，也會考慮在上下學期間，擺放連桿跟交通錐，提醒駕駛禁行。

萬華分局說，近期會針對校園周邊違規進入通學巷的車輛加強取締，並向轄區住居民進行宣導，希望通學時間能夠盡量配合，不要驅車進入通學巷。

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