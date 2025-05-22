桃園資優教育資源南北不均 北桃園28所、南桃園僅15所

桃園市雙語創新學校開辦至今，家長反應國小、國中有銜接困難。（資料照，教育局提供）

2025/05/22 18:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市資優教育資源南、北分布不均，議員王珮毓今（22）日質詢指出，國小、國中都有相同情況，造成家長及學生得逐水草而居；教育局長劉仲成答詢，桃園北、南區通過資優學生鑑定的比例約6比4，除了推動校本資優課程，也會持續鼓勵學校開辦資優班。

桃園市共有16所國小辦理一般智能及創造能力資優班、27所國中辦理英語、數理、自然科學及創造能力資優班，其中，北桃園有11所國小、17所國中，南桃園有5所國小及10所國中；王珮毓表示，南北資優教育資源相差懸殊，最近國中入學報到接近尾聲，有家長向她反映，南桃園開辦資優教育的國中，內壢、東興、青埔、中壢、平鎮、龍潭國中6所還是總量管制學校，新生額滿根本進不去，她認為無論國中抑或國小，教育局都應致力教育資源的平衡。

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劉仲成答詢，通過資優鑑定的國小學生，可憑鑑定結果通知書就近入學，國中學生應依戶籍所在學區學校入學，若國中小資優學生想要就讀的學校為總量管制學校且新生已額滿，則需轉介至鄰近學校，由就讀學校依既有的資源給予資優資源班或資優教育方案等特殊教育服務。

劉仲成表示，桃園北區與南區的資優學生鑑定通過比例約為6比4，將針對安置有資優學生的學校，推動校本資優課程，並持續鼓勵學校開辦資優班，擴充資優教育的量能，逐步平衡南北教育資源。

此外，王珮毓也提到，不只資優教育資源分配不均，雙語創新學校也有銜接困難，小學分布在中壢、大園、桃園、龜山、平鎮區共7校，但國中僅有桃園、中壢、大園區3校，且都是在前市長鄭文燦任內開辦。

劉仲成答詢，教育局有留意到銜接的問題，桃園市目前有雙語創新、雙語亮點及雙語推動學校，國中小雙語教育覆蓋率平均達9成以上，目前雙語亮點學校有50所國小、26所國中，後續會鼓勵適合的學校轉為雙語創新試辦學校及雙語創新學校。

桃園市雙語創新學校目前有7所小學、3所國中。（教育局提供）

桃園市雙語創新學校目前有7所小學、3所國中。（教育局提供）

桃園市雙語創新學校目前有7所小學、3所國中。（教育局提供）

桃園市雙語創新學校目前有7所小學、3所國中。（教育局提供）

桃園市雙語創新學校目前有7所小學、3所國中。（教育局提供）

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