防營建土石方非法棄置 劉世芳：與環境部合作導入科技監控

內政部長劉世芳。（資料照）

2025/05/22 17:38

〔記者林哲遠／台北報導〕為防堵營建土石方非法棄置，內政部長劉世芳今日在部務會報中表示，內政部已與環境部建立跨部會合作平台，全程導入科技監控，建立全方位廢棄物管理機制，透過擴增土方最終去處、強化衛星遙測等科技執法，及修法提高刑責等多重措施，積極處理營建廢棄物及土石方非法棄置。

內政部指出，據去年各縣市土石方產出及外溢情形統計分析，六都營建剩餘土石方占全國的85%，其中55%來自北部地區。為有效管理及追蹤營建剩餘土石方流向，未來針對營建工地、土資場、及最終去化地點，清運營建剩餘土石方的車輛皆要使用電子聯單及裝設GPS，讓土方清運車輛從出場、進場到稽查單位執行路邊攔檢作業，都可以透過電子聯單APP即時管控清運資訊，以杜絕過去不肖業者偽造紙本聯單情事發生。

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此外，環境部也將在高風險路段與非法棄置熱點規劃增設監控點，借重人工智慧（AI）技術協助辨識、勾稽及通報工作，並與地方政府合作加強查處違規情事；法務部則會在查緝後，著力追討不法所得及溯源斷金流，讓不肖業者無利可圖及避免再次犯罪，危害國家安全。近期會偕同環境部、法務部召開聯合記者會，向外界進一步說明整體管理機制與執行策略。

內政部續指，為擴增營建剩餘土石方去化管道，「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」已送交行政院審查，未來大型開發計畫將從審議階段起即會要求落實土方減量、土方平衡原則進行規劃設計。

另，針對大型開發工程收容餘土及填海造陸計畫納入餘土作為填築材料等規劃，內政部已盤點多處潛在適合設置土資場的公有土地，供地方政府評估推動設置公有土資場，讓剩餘土石方未來能有長期合法去處。

內政部強調，中央會持續從營建土石方源頭規劃到最終去化流向階段，全面強化管理制度與監控機制，並結合跨部會與地方政府力量，積極查緝及遏止非法棄置行為，為下一代守護國土資源，推動環境永續發展。

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