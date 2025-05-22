小六童罹顏面神經纖維瘤 勇敢面對外界獲總統教育獎

罹罕見顏面神經纖維瘤，蘇翊捷（後中）勇敢面對外界獲總統教育獎。（校方提供）

2025/05/22 17:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免位於臉部的纖維瘤擴大。不過，「我跟別人有一點不一樣」蘇翊捷難免抱持這樣的自卑感，但她透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，讓人激賞，更獲得今年總統教育獎肯定。

「小學正式開學的第一天，我既開心又害怕」蘇翊捷回想起當初入學時的忐忑不安，她說，雖然自幼就知道外貌與他人不同，在家人陪伴下她也度過快樂童年，忘記與自己不同之處。但就讀烏眉國小後，還是因自己特殊面孔感到不安，但同學們主動邀請她一起到操場飛奔，與同學快樂奔跑，她也說「感謝同學「讓我相信上學是件快樂的事」。

請繼續往下閱讀...

不只融入學校更能站上舞台上表演！蘇翊捷勇敢面對自己罹患的罕見疾病加入學校節令鼓社團，「我知道能站上舞台，那是一種肯定，尋找自我價值」蘇翊捷持續抱持樂觀態度，鼓足勇氣上台演出，更代表學校成為民俗體育的全國競賽代表，並克服面對群眾表演難關，她也回憶「脫下口罩，那是一種多麼平常的事，但對我而言，是一個相當奢侈的享受」！

罹罕見顏面神經纖維瘤，蘇翊捷（右二）勇敢面對外界獲總統教育獎。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法