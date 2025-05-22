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    首頁　>　生活

    從黃金業務員變街頭賣雞蛋糕 洗腎單親媽養兒逆境求生

    陳小姐擺攤賣雞蛋糕養幼兒，希望拚翻身機會，不但站街口擺攤，也發展網路訂單外送。（記者蔡淑媛攝）

    陳小姐擺攤賣雞蛋糕養幼兒，希望拚翻身機會，不但站街口擺攤，也發展網路訂單外送。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/22 17:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我要拚翻身機會，給孩子快樂童年！」曾是黃金業務員的陳小姐在婚後成為全職媽媽，不料離婚後成了低收入戶，獨力撫養2個幼兒。她還發現腎病洗腎，求職困難，隨著孩子長大，為了給孩子好生活，透過人安基金會輔導開始賣雞蛋糕創業，不只擺攤更擴展外賣外送，希望完成孩子心願學鋼琴、上幼兒園的願望。

    48歲的陳小姐獨力撫養7歲及4歲兒女，曾是藥廠、車廠黃金業務員的她，年收百萬，婚後洗手做羹湯、成為全職媽媽，離婚後隔月發現罹患末期腎病、開始洗腎，每隔4小時就要腹膜透析，一邊照顧孩子、一邊找工作更加困難，貧病交迫，依賴社會補助維生，隨著孩子長大，她希望給孩子更好的生活。

    陳小姐透過人安基金會暖心雞蛋糕創新謀生計畫的輔導，開始賣雞蛋糕，由基金會出借烤蛋糕機具，教授技術等，這個月她開始出攤賣雞蛋糕，在烈日下站上一星期，造成腹摸透析傷口發炎化膿，但她不放棄，除了出攤，也發揮業務員本色到警局、醫院、公所等地發DM，發展網路訂單做外賣、外送，短時間內生意逐漸有起色，也計畫發展下午茶點。

    陳小姐說，人安暖心蛋糕計畫，讓身無分文的她，能以幾乎零成本創業，工作時間也能配合孩子的生活起居，讓她一邊賺錢養家、一邊顧孩子，也能開始存錢，讓大兒子去上鋼琴課、小女兒去上幼兒園，希望能賺第一桶金，還能為孩子買房子。

    台中人安基金會今天在南區醒修宮舉行慶端午活動，陳小姐也到場擺攤賣雞蛋糕，立刻銷售一空，台中站長蔡文豪表示，安基金會長年服務單親媽媽及清寒學子，今年推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，免費提供烤雞蛋糕設備，另聘專業講師給予完整培訓，包括食材選擇、製作技術到創業與經營實務，讓單親媽媽們能自力更生，同時找回自信與未來的希望。

    人安基金會今天在南區醒修宮舉行慶端午活動，邀請376位寒士參加，舉辦趣陸上行舟趣味競賽、發放平安包及應節禮品，台中市女子美容公會、台中醫院提供義剪、義診、健康講座，為寒士打理面容及把關健康，其中台中醫院也送上廉能粽香包，讓參加民眾更有過節氣氛。

    陳小姐擺攤賣雞蛋糕，養兩個幼兒。（記者蔡淑媛攝）

    陳小姐擺攤賣雞蛋糕，養兩個幼兒。（記者蔡淑媛攝）

    陳小姐在人安基金會學做雞蛋糕。（人安基金會提供）

    陳小姐在人安基金會學做雞蛋糕。（人安基金會提供）

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