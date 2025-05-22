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    水里民生橋改建完工通車 新設人行道人車分離

    南投縣水里鄉民生橋因被列為危橋，歷經多年規劃改建，5月初完工，22日正式通車。（水里鄉公所提供）

    南投縣水里鄉民生橋因被列為危橋，歷經多年規劃改建，5月初完工，22日正式通車。（水里鄉公所提供）

    2025/05/22 18:14

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣水里鄉市區重要橋梁民生橋被列為危橋，歷經1年多改建，今（22）日舉行通車典禮，水里鄉長葉銘豐說，新橋新設人行道，落實人車分離，且提升橋梁結構強度及耐洪、耐震能力，提供用路人更舒適安全的通行空間，也盼未來能兼具帶動觀光產業發展、促進地方繁榮。

    水里鄉民生橋於1982年完工啟用，連接水里火車站與水里鄉公所等重要機關，1990年間曾拓寬改建，橋梁已近40年相當老舊，加上長期受到溪水沖刷橋墩嚴重裸露，被縣府列為危橋，但它是地方重要橋梁，並未封閉，仍供人車通行，在宜蘭南方澳大橋崩塌事件發生後，引發各界對民生橋通行安全的關注，因而規劃拆除改建。

    民生橋改建過程一波三折，原由南投縣政府向中央爭取經費，但橋頭部分私有用地取得，遲遲無法獲得地主同意而卡關，縣府不得已將經費註銷，改建計畫一度停擺。鄉公所認為危橋改建極具重要性，自行向國土管理署提報爭取補助經費，自籌配合款，共籌措約8900萬元改建經費，也說服地主以協議價講方式取得橋頭用地，去年1月拆除舊橋開始重建，期間還遭遇凱米颱風挾帶的豪雨侵襲，致施工中的橋墩鋼筋受損，但在切除受損部份鋼筋補強強度後，終於在今年5月初完工。

    民生橋新橋通車典禮，除了剪綵儀式，鄉長葉銘豐、鄉民代表會主席劉俊生等人扶著百歲人瑞陳茂盛先行走過新橋後，宣告新橋正式啟用通行。

    葉銘豐說，新橋採用兩跨預力I型橋橋型，橋梁長度83公尺、寬度15公尺，與舊橋最大不同的是新設人行道，落實人車分離，除了供上班、上課及運送農產通行，因連接集集線水里火車站及水里溪畔自行車道，預計明年集集線火車復駛後，兼具帶動觀光發展功能。

    南投縣水里鄉民生橋通車，鄉長葉銘豐（右4）等人扶著百歲人瑞陳茂盛（左3）先行走過新橋，宣告新橋正式啟用通行。（水里鄉公所提供）

    南投縣水里鄉民生橋通車，鄉長葉銘豐（右4）等人扶著百歲人瑞陳茂盛（左3）先行走過新橋，宣告新橋正式啟用通行。（水里鄉公所提供）

    南投縣水里鄉民生橋改建完工，22日舉行通車典禮。（水里鄉公所提供）

    南投縣水里鄉民生橋改建完工，22日舉行通車典禮。（水里鄉公所提供）

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