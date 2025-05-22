苗縣石棉瓦處理量多 議員孫素娥要求縣府每年編列經費

苗栗縣議員孫素娥總質詢關心縣內石棉瓦處理問題，她要求若中央預算不足，可每年編列預算來處理。（記者張勳騰攝）

2025/05/22 17:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員孫素娥，今（22）日總質詢關心縣內石棉建材處理問題，民眾拆屋後，只能自行堆置等待環保局通知再處理，她要求若中央預算不足，可每年編列預算來處理；環保局長陳華盛回應，每噸石棉處理費約需4萬5千元，縣內還有400噸待處理，將與財主單位協調，是否有多餘經費可編列。

孫素娥質詢指出，石棉建材已被列為有害物質，引發民眾疑慮，過去民眾使用石棉瓦來搭建車棚等建築，目前面臨拆除後不能任意棄置，許多民眾只能拆除後自行以塑料袋裝盛暫存，再登記等待環保局通知收取，她要求縣府每年編列預算，協助民眾處置石棉瓦。

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環保局長陳華盛答詢，中央近4年中編列了16億元來處理石棉建材，去年苗栗縣獲環境部環境循環署撥款1600萬元處理約270噸廢棄石棉建材，但最後中央再補助經費，處理了291噸，今年只剩1千萬元，只能處理約140噸，但今年全縣還有400噸等候排隊收運處理，因每噸處理費用需4萬5千元，自編費用太貴。

陳華盛指出，民眾若有待處理的石棉廢棄製品，只能請民眾排隊等候通知載運，至於由縣府編列預算協理清理，將請示縣長，並與財主單位協調，是否可編列經費。

苗栗縣政府環保局長陳華盛答詢，縣內約400噸石棉建材待處理。（記者張勳騰攝）

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