新北預計2030全面汰換燃油市區公車 議員質疑土地等配套未做好

新北市預計將在2030年將約1500輛市區公車全數汰換為電動或零碳燃料車，並有相關法規列入「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，現正於新北市議會二讀。（記者黃子暘攝）

2025/05/22 17:23

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市預計將在2030年將約1500輛市區公車全數汰換為電動或零碳燃料車，並有相關法規列入「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，現正於新北市議會二讀。交通局長鍾鳴時說，新北市區公車目前約20％屬電動車，另30％現正生產中，若2030年業者未依目標汰換燃料車，將無法上路營運。市議員蘇泓欽要求立法應留意「中國零件、台灣組合」的假台灣製電動車；市議員黃淑君說，電動車需更大停車位、供電場域，批評市府土地配套並未做好。

「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案第32條修正通過版本，新北市區公車新購車輛及汰換超過使用年限之車輛，市府得要求業者優先選擇電動或零碳燃料（如氫能車）車輛，自2030年起，新北市區公車應全數使用電動或零碳燃料車輛。

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蘇泓欽說，電動車上路後的排碳量雖較燃油車少，但其電池製造過程的污染度卻是燃油車的2至3倍以上，兩相加總最終是否比燃油車環保，令人存疑，市府是否只考慮車輛上路的排碳量，而未考量製造過程的污染？此外，相關法令是否限制採購中國電動車？市府立法應留意排除中國進口零件、台灣組裝卻宣稱「MIT」的車輛。

環保局長程大維、鍾鳴時回應，中央對於碳排計算有分生產端、使用端等許多範疇，在使用部分，電動車碳排小於燃油車；交通部也規定，電動車採購若要申請補助，就要100％的MIT，已排除中國製造。

黃淑君詢問，市區公車全面汰換燃油車目前遇上什麼難度？業者質疑一輛電巴回本要21年，使得購入意願地低，另外電動車體積更大，需要更大的停車位與充電調度場站，市府未事先準備好土地與供電需求調度，搞得業者未來還要自己租用國有地或自購地因應政策，恐難落實政策目標。

鍾鳴時指出，目前可行駛於高速道路的公車車款等市面上目前無法取得，此為國家整體政策執行困難，因此市府先設定目標更換1500輛市區公車，今年有300多輛正在製造、生產中；至於電動車供電調度場站所需土地面積比傳統燃油車大，這部分市府有調查相關需求，目前已請城鄉發展局協助在重劃區、交通用地、非都市土地、閒置地等規劃預留區塊因應。

至於供電部分，鍾鳴時說，確有許多問題需要克服，市府在八里示範區上申請供電時，台電就告知今年可能無法馬上提供，需等2、3年。

市議員黃心華表示，核電已經歸零，近日高達90％都是火力發電，碳排量增加，但電動運具使用火力發電能源，是否能達成減碳效益值得留意，可能影響市府結算淨零年度成績。

市議員陳明義、張嘉玲則關心相關政策是否有強制作為？另也關心2030年供電狀況是否能因應政策目標，也應以補貼鼓勵業者主動配合政策。

鍾鳴時回應，新北在採購時予以一部車165萬元補助，逐年編列經費已有呈現，未來營運在票價上顯示，每次運價檢討都會依據電動營運狀況調節票價。

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