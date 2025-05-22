鹿港老街衝出1730萬人次朝聖！ 百位旅遊經理人來踩點

鹿港老街人氣爆棚，去年吸引高達1730萬人次，奪下全國十大觀光遊憩區冠軍，成為遊客必訪朝聖地。（圖由縣府提供）

2025/05/22 17:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕說到國內旅遊，很多人第一個想到的不一定是彰化，不過，這情況正在改變中！根據交通部觀光署統計，彰化縣2大指標景點去年很爭氣，八卦山風景區衝出623萬人次，成為全台最夯風景區第一名，而鹿港老街更是強到不行，吸引超過1730萬人潮，勇奪全國十大遊憩區榜首。

這2項冠軍景點加持，不只替彰化觀光正名，也打破過去被網友貼上旅遊「最無聊縣市」的負評。事實上，從疫情期間的「總裁假期」就看得出來，當時主打3天2夜、原價1萬6800元後來漲到2萬6800元，一樣熱銷搶光，證明彰化玩得有深度，也很有料！

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縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦說，市場變化很快，旅遊產品不會一成不變，疫情期間「總裁假期」已寫下歷史，今年各大旅行社瞄準季節活動和景點四季變化，推出1日遊、2日遊等多元行程，價格高低有別，要讓遊客怎麼玩、怎麼搭都方便。

看準這波熱潮，縣府也動作快，最近就邀請全台159位旅行業經理人來彰化踩線，安排2天1夜行程，要他們實地感受彰化的觀光實力，並參加在花壇全國麗園飯店舉辦的全國觀光媒合會，希望能進一步把行程包裝上市，讓更多人知道彰化其實超好玩！

彰化旅遊產業協會理事長黃昱哲則形容，旅行社就像是彰化景點的「經銷商」，把這些好地方推到市場上，讓更多人發現彰化的魅力。而當年推動「總裁假期」的旅行業經理人協會理事長葉庭林也說，彰化的旅遊資源真的豐富又接地氣，加上人情味十足，難怪那時候價格漲了，大家還是搶著報名。

八卦山風景區以壯觀大佛與遼闊視野2024年吸引623萬人次登山參拜，登上全台最熱門風景區第一名。（圖由縣府提供）

田尾花園公路沿線繽紛花海綻放，是春季賞花熱點之一，吸引許多旅遊業者納入推薦行程。（圖由縣府提供）

芳苑濕地牛車採蚵體驗活動人潮踴躍，是兼具在地文化與自然生態的深度旅遊行程首選。（圖由縣府提供）

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