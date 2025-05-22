旗后登山步道重鋪換新 燈塔喝咖啡賞夕陽更方便

旗后登山步道以瀝青混凝土重鋪，遊客行走更方便舒適。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/22 17:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合觀光局「灣區大港-旗津領航」旗艦計畫，高雄市道工處將旗後山山腳下到燈塔的登山步道，以瀝青混凝土重鋪改善完成，到燈塔喝咖啡、賞夕陽更方便。

旗后燈塔（也稱高雄燈塔、旗津燈塔）位於旗津旗後山山頂，始建於西元1883年，百年來守護船舶航行往返的安全。1987年核定為市定古蹟，2022年園區整建重啟後，引進景觀咖啡廳，具獨特歷史背景與絕佳視野，蔚藍海天擁抱純白建築的美景，吸引許多遊客登高眺望夕陽與港灣風光，成為高雄熱門打卡景點之一，更是全國首座夜間開放燈塔。

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高雄市工務局道工處表示，通往旗后燈塔既有登山步道，之前已老舊破損，且因環境潮濕多處生苔，對通行安全帶來隱憂。

道工處進行改善工程，採用迅速、易維護的瀝青混凝土材料，改善步道鋪面，強化排水導向效果與步行穩定性，降低青苔滋生與滑倒風險，目前工程已經完工，到燈塔喝咖啡、賞夕陽更方便舒適。

道工處說明，旗津輪渡站海岸路往旗後山步道及周邊景觀改善工程，目前還在施工中，完工後將提升海景視覺通透性，營造親近大自然的公共空間；現場已架設臨時護欄與相關警示標誌，請遵守現場指示通行，並勿跨越護欄擅闖工區。

旗后燈塔（上方）是打卡熱點，登山步道（下方）全面換新後，更加方便舒適。（記者葛祐豪翻攝）

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