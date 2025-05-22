有助於實現6小時環島！鐵道局回應高鐵延伸宜蘭「僅快5分鐘」等爭議

高鐵延伸宜蘭問題，交通部鐵道局今天（22日）赴宜蘭縣議會拜會，由局長楊正君回應高鐵延伸宜蘭在地民意關切議題，鐵道局也就高鐵直鐵效益評估、設站位置、農水路與用地徵收影響等議題詳加說明。

2025/05/22 17:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵延伸宜蘭問題，交通部鐵道局今天（22日）赴宜蘭縣議會拜會，由局長楊正君回應高鐵延伸宜蘭在地民意關切議題，鐵道局也就高鐵直鐵效益評估、設站位置、農水路與用地徵收影響等議題詳加說明。

外界關心高鐵與直鐵比較。鐵道局表示，西部高鐵不論是在安全、穩定、運能及速度等層面均有良好表現，高鐵最高時速300公里，南港至宜蘭僅需20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘車程；另每列車可載977人，尖峰每小時規劃5班次、最高可達12班次，運能明顯優於直鐵，外界所稱「僅快5分鐘」為錯誤對比，實際高鐵比直鐵快25分鐘。

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鐵道局表示，相較之下，直鐵受限台鐵樹林至七堵間路段瓶頸，且時速僅130公里，班次與載客量皆有限。此外，高鐵在準點、安全、穩定及系統性能上表現優異，能有效紓解國五壅塞，提升東部交通品質。

針對宜蘭縣政府建議高鐵與台鐵共用頭城至礁溪路廊，鐵道局直言，恐將嚴重影響高鐵計畫時程。鐵路高架是另一獨立計畫，尚須依程序完成可行性研究與綜合規劃，獲行政院核定後，始得動工，無法併入高鐵計畫執行。

以宜蘭至羅東鐵路高架歷時逾十年為例，若高鐵配合共線須重新辦理綜規與環評，將衍生高度不確定性並大幅影響期程。

鐵道局表示，即便未來核定頭城至礁溪鐵路高架計畫，共用路廊涉及大規模用地拆遷，高鐵行駛速度也會受台鐵線形限制。

鐵道局指出，高鐵計畫已邀請宜蘭縣政府多次參與站址及路線規劃，經充分評估並納入地方意見，現階段路線方案成熟，呼籲維持既定規劃。

另外針對農地徵收、灌排影響與禁限建問題，鐵道局指出，高鐵採高架橋梁設計，原則不落墩於灌排水路上，確保灌溉功能不受影響。高鐵未公告禁建，僅有依法規定的限建範圍，即自高鐵路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬的廊帶，民眾僅須於施工前提出安全影響評估予主管機關審查，確保工程行為不影響高鐵結構及營運安全。

用地取得方面，鐵道局表示，將優先以市價協議價購或以其他方式取得，協議不成才會以徵收方式辦理，並將從優補償及提供自拆獎勵金。對於農民關切興建農舍權益問題，行政院已責成內政部與農業部研議修正法令，保障農地剩餘使用彈性。

鐵道局指出，「新訂高速鐵路宜蘭車站特定區計畫」已委由宜蘭縣政府辦理新訂或擴大都市計畫作業。後續開發將依法進行公開展覽、意見徵詢與政策環評等程序，確保地方意見充分反映。

鐵道局最後強調，高鐵延伸宜蘭不僅提升宜蘭聯外交通便利性，也是打造環島高效鐵路網的關鍵計畫。北環段需藉由高鐵貫通，打開樹林至七堵瓶頸，將臺北至花蓮旅行時間由目前140分鐘縮短至90分鐘內，方有助於實現6小時環島，均衡台灣發展的目標。

高鐵延伸宜蘭計畫。（鐵道局提供）

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