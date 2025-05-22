台北飛關島恢復定期航班 4月旅客數增加105％

關島觀光局帶關島業者來台推廣旅遊。（記者蔡昀容攝）

2025/05/22 16:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕台北飛關島4月恢復定期航班，台灣赴關島旅客數比去年同期增加105％。關島旅遊局今（22日）表示，接下來持續與航空公司接洽，希望增加航班服務，現行執飛的聯合航空，也不排除增加航班。

關島觀光局近日帶關島業者來台推廣旅遊。關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示，台灣飛關島3.5小時，時差僅2小時，台灣旅客還享45天免簽證、免換國際駕照、購物免稅等待遇，是很好的南洋度假選擇。

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關島全年氣候宜人，嚴樹芬分享，適合跳傘、水上活動與越野探險等戶外行程；夜晚則可欣賞傳統文化秀，或造訪充滿在地風情的週三夜市，體驗道地關島生活。

關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Morinaga）指出，關島入境旅客，以日本、韓國、台灣為主要市場，疫情之後韓國較日本多，近來菲律賓旅客也漸漸湧現。台灣年輕人喜歡冒險戶外活動，年齡再長一些的旅客，則偏好脫離都市節奏，享受海島放鬆氛圍；選擇關島的旅客，也有不少是蜜月新人。

目前提供台北直飛關島定期航班的航空公司，是聯合航空（United Airlines），每週三與週六出發，每天來回一班，早去早回不紅眼，經濟艙旅客2件行李各23公斤，商務艙2件行李各32公斤。

為推廣關島旅遊，關島觀光局與台灣手搖品牌迷客夏合作，5月7日推出3款聯名特調「海鹽芒果綠CHamoru Chiller Green Tea」、「島嶼芒果青梅綠Håfa Adai Green Tea Cooler」、「熱帶水果氣泡Guam Sunset Sparkling Refresher」宣傳。

關島觀光局也將參加2025台北國際觀光博覽會（TTE），展區舉辦有獎徵答，獎項包括關島五星級飯店住宿券等。TTE展期自明起至5月26日，於台北世貿一館舉辦。

關島觀光局近日帶關島業者來台推廣旅遊。（記者蔡昀容攝）

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