竹市世界高中擅自宣布停辦 教育部：不同意

新竹市世界高中宣布114學年停招，家長怒轟133名在校生成人球。教育部今（22）日回應說明，不同意世界高中114學年度停辦。（資料照）

2025/05/22 16:47

〔記者林曉雲／台北報導〕新竹世界高中114學年停招，家長怒轟133名在校生成人球。教育部今（22）日回應說明，國教署於今（114）年5月16日函復不同意世界高中114學年度停辦，且未同意世界高中擅自於學期中輔導學生轉學安置至鄰近學校，目前已主動介入到校查處，並要求學校董事長須在下週內與董事會溝通及確認繼續辦學之可行作法。

世界高中校長李瑞光日前表示，學校董事會決議學校於今年7月31日停辦，學校確實面臨辦學沒有資金的問題，也確實沒有能力繼續辦學，目前已向教育部國教署提出114學年停招的申請，並啟動校內133名學生的安置轉學計畫。

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不過，教育部表示，世界高中未獲教育部國教署同意即擅自停辦，並提前召開學生轉學安置會議，引起家長、學生不安及紛擾，已嚴重影響學生受教權益，國教署在知悉後第一時間，已於5月16日主動介入到校查處並督導學校妥適處理，後續將審酌依「私立學校法」、「私立高級中等以上學校退場條例」等相關規定嚴正處理。

倘若學校不按照程序辦學，讓已招收進來的學生順利畢業再停辦，學校財產是否會收歸地方政府所有及充公？教育部說明，依「私立高級中等以上學校退場條例」第21條規定，賸餘財產之歸屬，依董事會決議，並報經學校法人主管機關核定，捐贈予私立高級中等以上學校退場基金、中央機關或公立學校或歸屬學校法人所在地之直轄市、縣市，但不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣市。

教育部表示，國教署同步查核世界高中財務狀況、合格教師比率及其違反法規之情節，如有符合退場條例第6條第1項規定情形，將提送私立高級中等以上學校退場審議會審議，其於2年改善期間內若未解除專案輔導學校，則賸餘財產之歸屬，則依退場條例第21條規定辦理。

教育部說明，5月20日已邀請世界高中校長、董事長、學校行政人員、教師、家長及學生代表至國教署了解情況，與會家長及學生多希冀學生能在原校畢業，國教署並未同意停辦，已要求董事會及校方應善盡辦學責任，朝繼續辦學、照顧在學學生至畢業之方向處理，且要求董事長於1週內與董事會溝通及確認繼續辦學之可行作法，國教署會持續督導其妥適處理，確保每個學生得到適當照顧及就學。

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