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    南山公墓未來何去何從？台南市府：鄰住宅區墓地轉型公園綠地

    針對南山公墓緊鄰住宅區的墓葬用地，南市府表示，將規劃逐步轉型為公園綠地。（記者蔡文居攝）

    針對南山公墓緊鄰住宅區的墓葬用地，南市府表示，將規劃逐步轉型為公園綠地。（記者蔡文居攝）

    2025/05/22 16:52

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市南山公墓未來的規劃，台南市議員盧崑福今天市政總質詢指出，130公頃南山公墓未來未來在哪裡？他質疑南山公的開發，遭文資審查而阻礙多年，要求未來南山公墓除開發遷墓外，應同步啟動都市計畫變更，進行整體規劃。南市府表示，將朝向兼具公益性與文化意涵的生命園區願景來推動，緊鄰住宅區的墓葬用地，則規劃逐步轉型為公園綠地。

    市長黃偉哲表示，文資審查具有獨立性，市府不能干涉，但贊成開發是民意，反對開發是有特定人士，他與議員的意見是一樣的，市府會整體規劃。

    民政局表示，有關南山公墓未來發展議題，市府將秉持「尊重歷史、整體規劃」原則，持續推動南山公墓空間再利用與環境優化作業，致力滿足市民需求與保存歷史記憶間平衡，朝向兼具公益性與文化意涵的生命園區願景，未來相關規劃將廣納各界意見與在地溝通，確保政策方向與地方期待，讓南山公墓轉型成為兼具歷史記憶與生活品質的城市典範。

    另外，南山公墓日前經審議未符合文化景觀登錄基準，市府仍認為該區蘊含深厚歷史紋理與空間價值，未來於各項開發及整體規劃中，針對緊鄰住宅區的墓葬用地，市府已預為盤點現況，並規劃逐步轉型為公園綠地，未來將依相關程序辦理遷葬及後續規劃作業，期望藉此提升當地居住品質與公共空間使用效能，市府持續檢視現況，朝向分期分區優化及公園化轉型方向逐步推進，以塑造更友善、安全與具尊嚴的公共空間。

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