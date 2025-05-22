雙颱去年重創北海岸 金山清水溪、月眉排水復建工程完工

新北市水利局今年4月完成月眉排水河段護岸修復。（新北市水利局提供）

2025/05/22 16:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕去年10月山陀兒與康芮颱風接連侵襲台灣北部地區，其中新北市金山區單日累積雨量達614mm，造成護岸嚴重沖毀，新北市水利局啟動災害搶修與復建，清水溪（六股里、三界壇）復建工程分別於今年1、2月完工，月眉排水（長興宮）復建工程於4月完工，經費來自中央挹注災害復建約2300萬元，復原護岸結構與排水能力，已為今年汛期做好準備。

水利局長宋德仁表示，清水溪六股里河段護岸因洪水湍急遭沖毀，水利局取用現地塊石並採漿砌塊石護岸形式，強化結構耐久性避免以往乾砌工法容易損壞，修復右岸152.7公尺、左岸70公尺，共計222.7公尺，在清水溪三界壇路段，部分護岸因洪水過大崩塌後，水利局立即調派水泥塊封堵缺口，並重新施作護岸修復總長78.2公尺，確保河道安全。

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宋德仁說，月眉排水長興宮旁護岸遭山區大石沖毀堵塞河道，造成河水漫淹至路面，部分民宅與長興宮淹水，水利局立即清除河道內石塊並拓寬河道，修後加高左右護岸提高保護標準，共計114.7公尺，強化護岸結構安全。

水利局表示，復建工程也達到護岸強化、排水系統優化功能，讓民眾生活更加安定、生命財產有保障，水利局也提醒，在極端氣候影響下，都市防洪排水格外重要，未來將積極強化防洪量能，建構預警系統，提升整體防洪韌性，守護新北市防洪安全。

新北市金山區清水溪六股里河段護岸遭沖毀，水利局今年1月搶修完成。（新北市水利局提供）

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