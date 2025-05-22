鹿港百年老店不開了？三番錦魯麵的老闆娘這麼回……

鹿港百年老店光華亭「三番錦魯麵」近來都沒有營業，第三代業者表示，轉為假日營業。（記者劉曉欣攝）

2025/05/22 16:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮百年老店光華亭「三番錦魯麵」，近來都拉下鐵門，未見營業，讓老饕煩惱再也吃不到了。第三代業者尤瑟珍表示，她與丈夫梁再興年事已高，確實萌生退休之意，還好有兒子願意接手，將轉型專作假日生意，端午連假就會對外營業。

鹿港鎮光華亭就位於鹿港天后宮廣場前，鹿港人都習慣把「光華亭」叫「三番錦魯麵」，因為該店在鹿港剛有手搖電話之際，電話號碼就是003，用日本話來說就是「三番」，也讓「三番錦魯麵」的名氣比「光華亭」響亮。

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尤瑟珍表示，「三番錦魯麵」創立於1899年，距今已有126年歷史，招牌建立不易，丈夫與她是第3代傳人也都很愛惜老店招牌，長期以來的餐點都是她與丈夫一起做，親力親為，非常辛苦，這幾年來都一直想要不做了，因為今年夫妻倆都已75歲，才下定決心要退休。

尤瑟珍強調，因為做餐飲真的很辛苦，夫妻倆也不敢要求兒孫接手，還好兒子從小就在家裡幫忙，也不捨得老店就此熄燈號，主動表達願意接手，但兒子為了兼顧現有的工作，只能假日做生意，她與丈夫也會前來協助，讓兒子能夠儘快上手。

尤瑟珍說，夫妻倆這幾年來的開店就是走「佛系」風格，趁還走得動，能出國或是出遊都去參加，其它時間再來開店，百年老店有許多老客戶，不少人都是專程來點個錦魯麵，或是傳統無粉的蚵仔煎，前總統李登輝也來吃過，前總統資政辜寬敏以前返回鹿港家鄉，也會專程請人來買錦魯麵品嘗家鄉味。

鹿港百年老店光華亭「三番錦魯麵」，轉為假日營業。（記者劉曉欣攝）

鹿港百年老店光華亭最出名的招牌就是是錦魯麵。（林宗賢提供）

鹿港百年老店光華亭最出名的招牌就是是錦魯麵。（林宗賢提供）

鹿港百年老店光華亭「三番錦魯麵」的蚵仔煎不用粉，只要蛋液與蚵仔。（資料照）

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