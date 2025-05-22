台南技職博覽會近百攤位 帶國中生體驗技職世界

台南市技職博覽會一連3天在中信科大舉行，近百攤位帶國中生體驗技職世界。（記者劉婉君攝）

2025/05/22 16:39

〔記者劉婉君／台南報導〕國中會考已經落幕，台南市2025技職博覽會今（22日）起至24日登場，近百個攤位，希望讓國中學生透過互動體驗的方式，適性發展，找到屬於自己的未來之路。

台南市技職博覽會一連3天在中信科技大學體育館舉行，內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，參與的學生可至各職群攤位互動闖關，另外還有技藝教育競賽成果展示區。

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活動今（22）日由市府副秘書長殷世熙、教育局主任秘書陳宗暘與中信科技大學校長鄭欽哲等人開幕。殷世熙表示，為增進國中學生對技職教育資源的瞭解，南市自2015年開始舉辦技職博覽會，技職教育是國家根基，而技職博覽會聚集公部門、業界及技職校院，展現技職教育的職群特色內容，期待達到12年國教「成就每一個孩子，適性揚才」的目標。

教育局長鄭新輝表示，每位學生有不同的學習特質，國中會考剛於上週結束，後續進入重要的升學抉擇時刻，學生及家長可以利用技職博覽會活動，了解技職教育的學習內容，作為升學的參考。

活動前2天由各國中帶領學生一同參與，24日上午9至12時，開放一般民眾入場，鼓勵家長與民眾參加，除至指定攤位完成闖關可兌換禮物外，還加碼假日限定的摸彩送好禮。

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