屏科大團隊偕馬頭山社區 追蹤斷尾穿山甲育幼繁殖力

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏（左起）、屏科大助理教授孫敬閔、國科會生命科學研究發展處處長楊台鴻、農業部生多所所長楊嘉棟今日一起發布政府與民間共同保育穿山甲的成果。（記者楊媛婷攝）

2025/05/22 16:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕受遊蕩犬隻影響，許多穿山甲都面臨斷尾危機，大大影響穿山甲繁殖育幼，在國科會、農業部、屏科大支持下，屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔團隊追蹤穿山甲斷尾繁殖後代與育幼能力，未來累積數據後將提供國內擬定保育政策參考。

穿山甲在他國經常慘遭盜獵，族群每年以10萬隻的速度消失，穿山甲在我國被列為珍稀類保育野生動物，也是台灣特有亞種，林業保育署2017年曾發布資訊粗估全台穿山甲數量約有2萬隻，2023年時的資料也顯示我國穿山甲族群穩定增加，不過因穿山甲多在淺山地區活動，加上常受遊蕩犬隻滋擾，農業部生多所管理的野生動物急救站顯示，被送來救傷的穿山甲有2/3都是遭遊蕩犬隻咬傷，而這些被咬傷的穿山甲都有斷尾傷勢，導致穿山甲無法培育幼獸移動，影響育幼成功率。

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孫敬閔團隊與高雄馬頭山自然人文協會合作，和馬頭山當地居民共同展開穿山甲生態與社區保育研究，孫敬閔指出，生態保育能否永續最關鍵還是在於「居民」，在馬頭山社區居民協助下，團隊成功透過無線電追蹤器追蹤11隻穿山甲，完成世界首筆完整記錄野外穿山甲的育幼哺育過程，也成功紀錄斷尾達10公分的穿山甲如何育幼等過程。

孫敬閔表示，未來透過相關數據的累積，希望可以提供政府救傷單位掌握斷尾到何種程度的穿山甲可野放或必須圈養保育，另因穿山甲主要的食物來源就是螞蟻與白蟻，接下來的研究還要調查穿山甲棲地的食物資源等，進而掌握惡地環境如何支持穿山甲族群。

農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟指出，我國穿山甲最大的威脅就是遊盪犬，許多送到野生動物急救站的穿山甲都是被遊蕩犬隻咬傷，之所以可以肯定兇手就是遊盪犬隻，是從傷口的齒痕、傷口分泌物分析等得知，他指出馬頭山社區不僅協助保育穿山甲，當地飼養的家犬等都一定繫繩，若發現社區有遊蕩犬隻也會通知當地動保機關移置處理，降低遊蕩犬隻對穿山甲的滋擾。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，許多居民一開始對穿山甲不了解，隨著投入保育工作，更能了解穿山甲生命的價值和跟這塊土地的連結，認為這是投入保育最重要的意義。

屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔表示穿山甲若遭斷尾，就會影響育幼繁殖功能。（記者楊媛婷攝）

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