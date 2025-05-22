暑假赴中交流團增 教育部：無涉矮化統戰依規定登錄即可

暑假將至，外界關注兩岸學生交流統戰團，教育部次長張廖萬堅今天在行政院會後記者會表示，教育部沒有禁止學校進行兩岸交流的政策，只要無涉政治矮化、統戰議題，依規定登錄即可。（圖由行政院提供）

2025/05/22 15:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕暑假將至，針對學生的赴中交流團陸續舉行，外界關注對岸利用學生交流團統戰，不過，教育部次長張廖萬堅今（22）日在行政院會後記者會表示，教育部沒有禁止學校進行兩岸交流的政策，只要無涉政治矮化、統戰議題，依規定登錄即可。

民進黨籍立委黃捷昨在立院質詢時表示，近期接獲2個學生赴中交流團的陳情案，前往上海、蘇州、浙江等地，其中一則訊息強調參加者僅需自付機票與事務費，並稱是私人活動而非學校活動；另一則訊息備註小學畢業後未前往中國的學生優先錄取。陸委會主委邱垂正則回應，這類中國邀請交流案，若不是符合對等尊嚴與教育部的相關規範，會移請教育部處理。

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張廖萬堅表示，主要是目前兩岸局勢緊張，陸委會對赴中旅遊也發布橙色旅遊警戒，教育部是基於風險提醒，基本上不鼓勵。

張廖萬堅強調，但只要按照目前現行制度，不涉及政治矮化、統戰議題，進行健康有序的交流，基本上只要依規定登錄，教育部目前並沒有禁止學校進行兩岸交流的政策。

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