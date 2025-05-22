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    侯友宜為神農大帝暖壽 盼三峽車禍案亡者安息、傷者康復

    新北市長侯友宜今天到三重先嗇宮參拜祈福，為神農大帝暖壽。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜今天到三重先嗇宮參拜祈福，為神農大帝暖壽。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/22 16:10

    〔記者賴筱桐／新北報導〕明（23）日（農曆4月26日）為神農大帝聖誕。新北市長侯友宜提前今（22）天前往三重區先嗇宮參拜祈福，在董事長李乾龍、爐主吳政權與全體董監事陪同下，祈求神明庇佑風調雨順、市民安居樂業。對於三峽車禍案造成3死12傷悲劇，侯友宜也祈求亡者安息、傷者早日康復。

    侯友宜表示，先嗇宮是三重的重要信仰中心，在神農大帝庇佑下，地方風調雨順，今天提前來向神農大帝祝壽，除了感謝先嗇宮長年來對新北市民的照顧外，也要許下3個心願。

    他說，第一是希望國泰民安；第二是期許新北各項建設加速，像是第二行政中心進駐三重，就是要讓環境更好；第三則是有關三峽重大車禍，希望往生者安息，傷者早日康復，學生平安回到學校繼續學業。

    民政局長林耀長指出，「神農文化祭」起源於聞名全台的「三重埔大拜拜」，今年已邁向第25年，是三重地區重要的慶典文化活動，今天安排神將團與陣頭隊伍遶境踩街，吸引大批民眾參與。先嗇宮也致贈「九龍杯墊」，祝福侯友宜與新北市龍飛九天，為國家、老百姓服務。

    今年先嗇宮也推出百桌「神農御膳藥膳饗宴」，兼顧美味與滋補，並邀請「英歌舞」、「八音會」、「打鐵花」等非物質文化遺產來台進行文化交流，融合民俗、藝術和文教元素，為傳統信仰注入新活力。

    民政局補充，「神農文化祭」系列活動至明（23）日止，每天有不同節目輪番表演，最後由蘭陽戲劇團壓軸演出《鳳還巢》。此外，透過廟宇沿革老照片特展，讓民眾深入了解在地宗教文化故事。

    先嗇宮董事長李乾龍（左）致贈「九龍杯墊」給新北市長侯友宜，祝福侯與新北市龍飛九天，為國家、老百姓服務。 （記者賴筱桐攝）

    先嗇宮董事長李乾龍（左）致贈「九龍杯墊」給新北市長侯友宜，祝福侯與新北市龍飛九天，為國家、老百姓服務。 （記者賴筱桐攝）

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