屏東繁華國小風雨球場啟用 周春米：讓師生有遮風避雨的地方

屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用。（記者葉永騫攝）

2025/05/22 15:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣繁華國小風雨球場今（22）日正式啟用，縣長周春米表示，風雨球場斥資近1600萬元興建，完工後不僅改善學校原籃球場積水問題，提供師生完善的體育教學場所外，也讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。

周春米指出，繁華國小既有籃球場使用至今已逾30年，地坪因長期使用而損壞，容易造成學生跌倒受傷，加上屏東的太陽很大，為讓學童們擁有遮風避雨的風雨球場，她從擔任立法委員期間就十分關心學校操場及整體環境的改善，繁華國小於2年前完成操場建置，今日更進一步完成風雨球場工程，讓校園設施更加完善。

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周春米說，該風雨球場總工程經費1600萬元，中央補助約1000萬元，其餘由地方自籌，並感謝議會的支持與協助，如今風雨球場順利落成啟用，不僅提升學生們的活動空間，更為孩子們的小學階段，營造開心、安全且具現代感的學習環境，繁華國小風雨球場高達9公尺，設計理念結合永續循環理念，並保有球場周邊原先60棵樹木生態環境，4週都是樹，所以很涼爽，該球場除可作為籃球場使用外，也具備羽毛球場地功能，不僅遮風避雨，也保有明亮通風的活動空間，兼顧實用與美觀，為師生營造舒適友善的運動環境，增進學生對體育活動的興趣，並培養規律運動習慣。

屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用，縣長周春米前往參加。（記者葉永騫攝）

屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用，縣長到場，師生熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

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