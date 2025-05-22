高中生熱心推動甲蟲保育 進校園宣講

立人高中高二同學林毓宸（左2），前往國小校園進行「甲蟲與生態保育」校園宣講。（圖由林毓宸提供）

2025/05/22 16:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中立人高中高二同學林毓宸，從小熱愛昆蟲生態，近日發起「甲蟲與生態保育」校園宣講計畫，規畫前往8所偏鄉小學進行免費宣講，向學童介紹台灣常見的獨角仙及其生態環境，以實際行動喚起下一代對生態保育的關注，提升生態保育意識。

林毓宸表示，自己從幼兒園大班就開始熱衷甲蟲觀察與飼養，其中獨角仙因威武的外型深受學童喜愛，但近年因過度捕捉，造成族群數量銳減，許多人將牠抓回家只當成玩具，不知如何飼養而死亡，讓他深感憂心，希望透過此次宣講行動，讓孩子們從認識昆蟲的生長歷程與棲地開始，理解保育的重要性，進而改變行為，共同守護自然生態。

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從旁協助的林毓宸媽媽表示，從去年開始配合學校自主學習的課程，製作相關的教案，課堂宣講活動除傳統簡報外，並結合甲蟲展示、互動與Q&A贈送小禮物等方式，強化教學的趣味與參與度，最後還設計回饋單，鼓勵學童書寫對生態的想法與承諾，希望透過自己微薄的力量，能讓更多人看見昆蟲之美，並喚起對自然環境的珍惜與尊重。

宣講活動從今年5月19日至29日預計舉辦8場，並以偏鄉地區小學優先，經聯繫目前已在台中市沙鹿國小及苗栗縣苑裡國小舉辦3場，獲得師生熱烈迴響，小朋友看到獨角仙的幼蟲、成蟲和蛹出現在眼前還可觸摸都覺得很興奮。

林毓宸表示，接下來還有5場，預計將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小與中山國小等校陸續舉辦，持續推廣昆蟲與生態保育知識。

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