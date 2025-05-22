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    澎湖「望安之星」未發包營運 影響「南海之星3號」進度

    望安之星至今未正式發包營運，影響南海之星3好號興建進度。（記者劉禹慶攝）

    望安之星至今未正式發包營運，影響南海之星3好號興建進度。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/22 15:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海有七美、望安2離島鄉，與馬公本島以藍色公路聯繫交通，但斥資8500萬元興建的望安之星交通船，2023年2月23日風光首航，就發現船隻平衡等問題，上架維修1年多，去年12月28日復航，又傳出遲未發包營運，導致南海之星3號申請興建經費受阻。張仁和議員今（22）日總質詢時，呼籲中央及澎湖縣政府盡快興建。

    議員張仁和強烈不滿表示，南海之星3號牽動未來七美、望安離島交通發展，南海交通至關重要，現行南海之星1號、2號屢因機械老化問題頻傳故障停航，相對凸顯南海之星3號盡速興建的重要性。張仁和進一步指出，對於陳光復縣長回覆，南海之星3號興建案尚未通過，主因是望安之星遲遲無法營運，導致中央阻擋南海之星3號興建案，認為望安之星與南海之星3號分屬不同議題，中央及澎湖縣政府應該分開處理。

    由於望安之星首航，就傳出船隻平衡感有問題外，颱風停泊時又傳出多項設施，遭到風災破壞，隨後又發現發動機故障，因此駛入馬公港上架修理，去年12月27日由造船廠下架，但卻遲遲未正式發包營運。澎湖縣長陳光復已責令澎湖縣政府旅遊處，盡速與望安鄉公所，展開望安之星營運發包作業。

    針對望安之星尚未正式發包營運，南海望安鄉交通船問題，議長陳毓仁偕同陳佩真議員，與旅遊處長陳美齡研商因應對策，包括客船及交通船的營運模式，皆要求應比照花嶼、南方四島，健全離島交通，提供民眾舒適且安全的回家之路。

    南海之星1號、2號，都面臨機械老化問題。（記者劉禹慶攝）

    南海之星1號、2號，都面臨機械老化問題。（記者劉禹慶攝）

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