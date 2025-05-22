鼓勵學生取得本土語認證 台師大擬發獎學金

台師大鼓勵校內學生取得本土語認證。（圖由台師大提供）

2025/05/22 16:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府大力推動本土語傳承與發展，根據專門辦理本土語考試的台灣師範大學統計，近幾年本土語測驗每年報考人數逾10萬，校方認定「雙語」不只是英語，也可以是台灣台語、客語、原住民族語，因此將加大力度協助與鼓勵台師大學生取得本土語認證，除加開相關課程，亦研擬發放獎學金。

台師大進修推廣學院院長胡衍南指出，近年國人報考本土語認證考試的比例不斷攀升，報名台灣台語、客語、原住民族語的考生，每年合計都超過10萬人次，不過進一步分析報考人背景，以公教人員最多，20歲以下免報名費者也較多，可是大學生卻相對少。

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校方為鼓勵校內師生同仁踴躍報考，包括副校長宋曜廷、教務長劉美慧、學務長林玫君等都身先士卒，曾先後投入台灣台語或客語考試並取得不俗成績。劉美慧並提到，校方除加開本土語授課課程，今年起更打算提撥獎學金給取得中級認證合格的同學。

劉美慧強調，台師大是教育部認定之雙語標竿大學，但對雙語的認定應還包括台灣台語、客語、原住民族語及手語等國家語言，除了鼓勵同學選修EMI課程，也提供誘因邀請老師用本土語授課，並訂定學生參與國家語言能力認證獎勵要點。

為了能夠鼓勵大學生學習多一種語言並參與測驗，台師大學生會提出獎學金的構想，學生會幹部更與台師大教務處、進修推廣學院攜手於今天校內舉辦之「台灣台語語言能力認證電腦化施測」，先行體驗本土語認證考試的臨場感受，以年輕人號召年輕人。

台師大公領系二年級同學、學生會會長古圳豐表示，學生會長期關注本土語言議題，也很高興教務處願意為參與認證考的同學提供獎學金鼓勵。學生會盼藉此活動助同學熟悉施測流程，讓更多同學一起參與未來的認證考試，為復振本土語言盡一份心力。

胡衍南說，台師大已於4、5月份在全台各地舉辦「台灣台語語言能力認證電腦化施測」，除歡迎全台民眾繼續響應電腦化施測計畫，更鼓勵大家踴躍報考台灣台語、客語、原住民族語認證考試，報名資訊可於台灣師範大學進修推廣學院官網洽詢。

台師大鼓勵校內學生取得本土語認證，除加開相關課程，亦研擬發放獎學金。（圖由台師大提供）

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