有功於技藝教育 教育部表揚213名師生

有功於技藝教育，教育部今日表揚213名師生。（圖由教育部提供）

2025/05/22 15:53

〔記者林曉雲／台北報導〕為肯定選習國中技藝教育課程及高級中等學校實用技能學程表現優異的學生，並表揚推展技藝教育有功的教師及行政人員，教育部今（22日）表揚113學年度全國技藝教育績優人員表揚，全國共213名師生獲肯定，其中，「國立鹿港高中學生吳承宥，對水產養殖很有興趣，積極參與課程活動，在國中技藝班獲得第一名，進入鹿港高中成功取得相關證照，並在113學年全國水產養殖技藝競拿下第3名。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，今年由高雄市教育局主辦，由各縣市國中、高中職及行政機關共推薦390名參選人員，經學者專家組成審查小組，評選出213位獲獎人員，包括國中學生65名、高中職學生43名、國中教職員工39名、高中職教職員工53名、行政及退休人員13名。

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高雄高工學生董宥彤從國中開始，對資訊領域展現出高度熱忱，累積豐富程式設計與專題製作經驗，曾拿下高雄市高職程式設計競賽第1名，及全國工業類技藝競賽金手獎第2名等佳績，這些努力成果在大學特殊選才中脫穎而出，今年順利錄取國立中山大學資訊工程學系。

新北市正德國中學生蘇存軒，在家政職群服飾科的皮雕、車縫與幼保等項目中，展現出高度的學習興趣及設計天賦，創造出令人印象深刻的作品，即使手部受傷，也努力參與課程並不斷練習，榮獲新北市國中技藝競賽「家政職群-服飾主題」第一名。

此外，新北市政府教育局局長張明文，秉持「放對位置，人人都是天才！」的信念與堅持，積極推動技藝教育，打造全國唯一的生涯發展教育中心，提供80餘所國中服務，從教師增能、課程創新到跨域職探，用心陪伴孩子尋找熱情與方向。

新北市教育局長張明文，打造全國唯一的生涯發展教育中心，有功於技藝教育，今日獲教育部表揚。（圖由教育部提供）

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