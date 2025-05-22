視障、清寒、肌萎逆風向上 基隆王實修、王辰瀚、謝昇舜獲總統教育獎

二信高中王實修國中時突然雙眼視網膜剝離，中度視障，仍堅毅樂觀學習，逆風而飛。（二信高中提供）

2025/05/22 16:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年總統教育獎今天公布，基隆二信高中王實修、明德國中的謝昇舜，不屈不撓的克服身體障礙。基隆高中的王辰瀚則跟著爺爺奶奶生活，曾付不出學費，家中漏雨，在接水的水桶陣中苦讀，克服環境障礙，今年錄取台灣大學和清華大學。3名學生人不向命運低頭，在逆境中成長，獲總統教育獎。

基隆市二信高中一年級的王實修在國一時，不明原因雙眼視網膜剝離，右眼視神經受損，僅剩手前10公分模糊指影的視力，左眼視力也僅剩0.04，中度視障。突如其來的打擊並沒有讓王實修難過，反而堅毅樂觀學習，在2022年高雄國際發明暨設計展榮獲「銅牌」與「克羅埃西亞特別獎」，2024年莫斯科國際發明暨設計展拿下「金牌」及「大會特別獎」，同年在高雄國際發明展榮獲「金牌」及大會最高榮譽「鉑金獎」，展現堅強的創新實力與國際競爭力。

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王實修說，「雖然視力有限，但夢想沒有界線，只要心中有光，就能照亮前行的路。」他期望未來能進入數學系或物理系深造，立志用自身的經歷與愛，幫助更多面臨困境的朋友。

基隆中學數理班王辰瀚是中低收入戶，從小跟著爺奶生活，國中曾付不出學費，由瑞芳鄉親協助，基中3年提供獎助學金，他將獎學金交給奶奶維持家計，他常在接漏水的水桶陣中苦讀，在餐桌上念書，不向命運低頭，曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作，今年同時考上台大與清大。

王辰瀚常義務到瑞芳的國中與國小當義工，帶偏鄉孩童玩科學，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩。」他在高中畢業前夕指導學弟妹課業，假日擔任工讀生，將人生第一筆打工的薪水2000元捐給學校扶助會幫助清寒學生，「以前我常受貴人幫助，如今我也要當一次學弟妹的貴人」。

基隆明德國中謝昇舜自小罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），不僅身體行動受限，還須長期與病痛共處。但他不願向命運低頭，始終以積極、樂觀的態度面對生活。謝昇舜課業名列前茅，積極參與校園活動，積極投入公共事務，曾擔任學生會幹部，在行政院與基隆市擔任兒童及少年代表，參與多場政策討論，勇敢發聲、表達立場，展現出高度的社會關懷與領導潛能。

基隆中學王辰瀚家境清苦，在水桶陣中苦讀，同時考上台大和清大，他利用假日打工還捐款助學弟妹。（基隆中學提供）

基隆明德國中的謝昇舜同學，自小罹患脊髓性肌肉萎縮症，課業名列前茅還參與公共事務。（基隆市政府提供）

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