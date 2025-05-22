葉丙成社群發文涉洩個資 教育部：交性平會調查、1個月內完成

教育部次長葉丙成4月下旬在社群媒體發文，內容涉及揭露性平事件當事人個資，引發爭議，教育部次長張廖萬堅今（22）日在行政院會後記者會上表示，將交由外部專家組成的性平會議調查，1個月內會有結果，如有需要議處，會有明確做法。（資料照）

2025/05/22 15:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部次長葉丙成4月下旬在社群媒體發文，內容涉及揭露性平事件當事人個資，引發爭議，民進黨教育文化委員會的7名立委聯名譴責教育部處理失職。教育部次長張廖萬堅今（22）日在行政院會後記者會上表示，將交由外部專家組成的性平會議調查，1個月內會有結果，如有需要議處，會有明確做法。

葉丙成日前在社群媒體發文評論性平案，因文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，引發外界質疑，由師長關心包裝洩漏個資的違法行為，認為葉丙成應停職，甚至辭去教育部次長的職務。葉丙成21日向受影響的當事人道歉，並刪除發文。

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張廖萬堅表示，為確保處理程序公正與結果的公信力，已邀請外部專家組成性平會，調查葉丙成發文內容涉及洩漏個資的情況是否屬實，目前將以調查為主；調查完畢後，如果有需要議處之處，將有明確做法。

對於7位立委聯名抨擊教育部處理台大性平事件嚴重失職，並要求在1個月內完成調查。張廖萬堅則說，尊重立委的要求，會盡速在1個月內完成調查。行政院發言人李慧芝在記者會補充指出，教育部已經依據性平法啟動程序，政院將尊重調查與結果。

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