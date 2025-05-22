考試院院會今（22）日通過，明年社工師考科減為5科，不再考國文和社工管理。（圖由考試院提供）

2025/05/22 15:47

〔記者林曉雲／台北報導〕明（115）年新制，社會工作師考試應試科目，由7科減為5科，刪除普通科目「國文（作文）」及專業科目「社會工作管理」，而自今年10月起，每次實習應在不同機構（單位）進行。考試院今（22）日指出，為補足國內社會工作師人力，每年辦理2次社工師考試，今年第2次考試訂於7月26、27日舉行，為免影響應考人權益，修正規定自今年10月1日施行，明年第1次社會工作師考試開始適用。

考試院院會今（22）日通過「專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試規則」部分條文及第5條附表修正案，將應試科目由現行7科減列為5科；另增訂今（114）年10月1日以後完成之社會工作（福利）實習，每次實習應為不同機構，其為同一機構者，應在不同單位實習等規定，在此期日前已依現行規定完成實習取得證明者不受影響，該修正自115年考試開始適用。

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考試院說明，修正主要是依據衛福部函請減列應試科目及修正實習認定等建議，考選部邀集相關機關、職業團體、大學社會工作校系會商達成共識，為降低應考人考試負擔、聚焦社工師專業核心職能，刪除列考普通科目「國文（作文）」及專業科目「社會工作管理」，修正後為列考「社會工作」、「人類行為與社會環境」、「社會工作直接服務」、「社會工作研究方法」及「社會政策與社會立法」5科目，使應試科目更貼近專業核心職能要求。

考試院也表示，社會工作師人力質量攸關社會安全及民眾福利，職業主管機關衛福部及相關專業團體，多年來持續與考選部討論考試應試科目、考試內容、實習規範等，朝向以社會工作基本知能及實務知能為評量重點。

此外，關於實習部分，考試院表示，現行該考試規則第5條附表規定，社會工作（福利）之實習次數與時數，應至少為2次且合計400小時以上，修改增訂應考人每次實習應為不同機構，其為同一機構者，應在不同單位實習，並應敘明2次實習內容差異性，由不同實習督導認定，以維護實習品質，但基於信賴保護原則，自今年10月1日以後完成之實習開始適用，在此期日前已依現行規定完成實習並取得證明者，其報考權益不受影響。

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