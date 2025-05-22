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    臭水溝也能划龍舟？網瘋傳彰化當年超狂比賽照網看傻

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    2025/05/22 17:11

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府斥資1億1463萬啟動「東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫」，工程預計在明年2月底將完工，屆時北斗河濱公園將煥然一新。有民眾近日PO出25年「東螺溪划龍船」照片，希望縣府打造一條有如宜蘭冬山河的東螺溪，引發鎮民和網友熱烈的討論，「這是真的嗎？臭水溝可以划龍船」。

    東螺溪流經北斗河濱公園，因市區民生用水和畜牧水匯聚於此，加上水流閘門經常封閉以致北斗河濱公園不時傳出惡臭，「秋季臭水溝賞美人樹開花」被喻為另類打卡景點，有網友形容這裡的美人花像「一朵鮮花插在牛糞上」。

    但近日多張北斗河濱公園划龍舟、橡皮艇的照片在網路社群流傳，並成為大家熱議的話題，網友最大的疑問是「這是真的嗎？」「臭水溝能划龍舟？」

    原PO現年79歲的彰化縣巧聖先師會理事長顏益泉，他說，25年前，北斗鎮長洪參民完成北斗河濱公園後，發下豪語「我要在這裡舉行划龍舟」，大家原以為他開玩笑，因為當年東螺溪就臭不可聞，但洪參民排除萬難，找到已故立委謝言信和縣府爭取經費。比賽前水利會大洩洪，沖淡臭味，再於北斗河濱公園上、下游設下隔水柵欄，最重要是通知沿岸的畜牧業者暫時不要排廢水。

    一名參加比賽的陳姓鎮民說，他有看見主辦單位買了好幾箱「明星花露水」逕往河裡倒，但水依然很臭，參賽完隔天，皮膚會發癢，但當時仍覺得「很好玩」，至今難忘。他很佩服鎮長的勇氣，「做事情，就是要有這種魄力，雖千萬人吾往矣」，現在的鄉鎮長，只會辦晚會、卡啦OK、農產品展售會…，公務機關，少做少錯，就變成「沒有做夢的勇氣」。

    彰化縣政府向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，總經費7.6億元，其中1.1億元進行東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善，已於上個月7日動工；縣府表示，明年2月底完工，但該工程主要是水岸環境的營造，北斗河濱公園水質的改善主要還是畜牧廢水的處理，縣府目前規劃一處糞尿處理中心，每日收集600公噸的糞尿，全廠規劃採密閉式設施，無臭味逸散疑慮。

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    這是25年前北斗河濱公園划龍船的畫面。（畫面由民眾顏益泉提供）

    北斗河濱公園划龍舟冠蓋雲集，由左至右分別為省府主席趙守博、前立委謝言、前縣長卓伯源、鎮長洪參民。（民眾顏益泉提供）

    北斗河濱公園划龍舟冠蓋雲集，由左至右分別為省府主席趙守博、前立委謝言、前縣長卓伯源、鎮長洪參民。（民眾顏益泉提供）

    這是去年美人樹花期的北斗河濱公園。（資料照）

    這是去年美人樹花期的北斗河濱公園。（資料照）

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