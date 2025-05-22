9平埔族提民族認定申請 原民會：完成立法後啟動

原民會主委曾智勇。（資料照）

2025/05/22 16:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕憲法法庭111年時判決「原住民身分法」第二條違憲，平埔族爭取原住民身分成功，「平埔原住民族群身分法」草案也於日前獲行政院會通過。原民會表示，目前已有9族平埔族申請民族認定，後續包括人力及各項資源都會向政院提報，並盡速啟動專法立法程序。

西拉雅族人因不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，台北高等行政法院後續提出釋憲，憲法法庭於111年判決「原住民身分法」第二條違憲，原民會應在3年內修法或另定特別法。

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原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur今受立院內政委員會邀請進行業務報告並備詢。他指出，依照111年憲判字第17號判決意旨，將台灣其他南島語系民族身分權益法制化，後續已於去年8月辦理9場次意見徵詢會議，包括既有原住民族4場次及平埔族群5場次。

另在去年9月5日諮詢專家學者、9月13日召開平埔事務推動小組研商會議蒐集意見、9月24日召開跨部會審查會議，並於10月4日呈報「平埔原住民族群身分法」草案送行政院審議，經今年3月13日行政院召開跨部會審查會議後，已於本月15日獲行政院院會通過。

隨具備原住民身分者可能增加1倍，原民會服務量能是否足夠也備受立委關切，曾智勇指出，包括人力、資源挹注都必須要再增加，因此目前正在盤點相關資源，包括語言文化的保護要趕快協助，醫療、就業、社福等需求也會向行政院報告。

而除法制作業進展外，原民會也提到，已受理西拉雅族、大武壠族、馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布麓族、凱達格蘭族等9族之民族認定申請，並刻正研議辦理民族認定程序作業。

原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu補充，已委託專家學者進行平埔族群歷史、文化、族群認同等基礎調查，作為未來民族認定的重要參據。而依據憲法法庭判決，原住民族認定要件、成員身分要件及登記程序等，必須以法律明定。

鍾興華說，現階段還是需要待相關法案完成立法程序後，才能啟動正式民族認定機制，在此之前，原民會還是會持續進行各項前置作業，包括制度設計與跨部會溝通等，以利未來認定工作能穩健推動。

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