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    世壯運選手爆現金券不能用 網投稿臉書粉專：到底哪家廠商做的？

    網友組成的「靠北世壯運」臉書粉專表示，有民眾爆料不能使用現金券，或出現不能領券情況。（圖擷自「靠北世壯運」臉書粉專）

    網友組成的「靠北世壯運」臉書粉專表示，有民眾爆料不能使用現金券，或出現不能領券情況。（圖擷自「靠北世壯運」臉書粉專）

    2025/05/22 16:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世壯運只要是選手（含隊職員及12歲以上陪同者）週週可領取共600元的電子現金券。不過，網友組成的「靠北世壯運」臉書粉專表示，有民眾爆料不能使用現金券，或出現不能領券情況，無奈之餘只能投稿粉專尋求幫助或建議。

    臉書粉專「靠北世壯運」今日轉發網友投稿，投稿民眾A表明因為有批現金券快到期須儘快用掉，前往店家無論刷條碼或數入號碼皆顯示失敗，且商店還指出當天「不只原PO這組客人有這個狀況」，無奈地說「現在不只是app會當掉不能用現金券，連後台都有問題了嗎......」，接著反問「不知道有沒有人也遇過類似狀況」？

    另外一名投稿民眾B無奈地說，「又不能領券了，到底哪家廠商做的，系統不能用找體育局？這個世壯運，我唯一期待的就是現金券，現在真的是連最後一個機會也拿走」。部分網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有人說「+1」、「哪個店家呀？」

    據了解，北市商業處推出「世壯運選手週週領600元現金券」政策，選手可於5月8日至6月10日領取專屬電子現金券，包括特約店家、商圈及知名商場百貨現金券，每週可領取價值600元的電子現金券，總金額逾460萬元。

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