虐童案讓人心痛 全家盟：應加重刑罰至死刑

台灣第一個全國性家長團體「全國家長團體聯盟」今年邁入第20年，理事長蕭東原今（22）日表示，層出不窮的孩童被虐案，令人心痛，全家盟要求加重刑罰，並會繼續努力保護孩童。（圖由蕭東原提供）

2025/05/22 15:24

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣第一個全國性家長團體「全國家長團體聯盟」今年邁入第20年，理事長蕭東原今（22）日表示，層出不窮的孩童被虐案，令人心痛，目前只有「故意凌虐且殺害兒童」才能判死刑，針對凌虐致兒童死亡案，全家盟主張應加重刑罰至死刑，無期徒刑不得假釋，保護孩童是大人的責任，要求法務部在3個月內完成修法草案送進行政院。

蕭東原表示，今（22）日是全家盟成立滿20週年的日子，是家長參與教育事務的一個重要里程碑，一件對的事做3年、5年，可能還顯現不出意義；但做10年、15年甚至20年，就會顯得意義非凡；一個家長團體，成立3、5年可能顯現不出價值，但成立20年仍屹立不搖，相信這個團體一定有所貢獻，但不管是虐童案、三峽大車禍案等，都在在顯示要繼續為保護孩子而努力。

請繼續往下閱讀...

蕭東原回顧，2005年全家盟是台灣第一個全國性家長團體成立，2006年政府通過「國民教育階段家長參與教育事務辦法」，開啟家長參與教育事務法制化；2009年，號召全國家長上街頭，發起「我要十二年國教大遊行」，從自由廣場走到總統府，呼籲實施真正免試的12年國教；2012至2016年，召集公民組織在教育部長辦公室，完成校事會議辦法原則，後據此修改教師法處理不適任教師；2019年因應「教師法修法」，全家盟與全國相關團體共同響應、並組織系列陳請活動，努力推動不適任教師退場機制，終於跨出修法第一步。

蕭東原表示，全家盟歷經創會理事長蕭惠英，接續理事長謝國清、吳福濱、賴鎮山、黃國盛、彭淑燕的付出，在2020至2021年新冠疫情襲捲全球，全家盟關注也協助全國學子「停課不停學」之遠距數位學習；2022至2024年舉辦技專多元入學全國各縣市及離島50場次宣導會，全家盟會繼續為孩子和家長努力，使台灣教育更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法