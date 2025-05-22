美容職人加入守護植物人行列 護膚按摩學習原床泡澡

美容職人為創世基金會的院民服務，抹上乳液、修剪趾甲，按摩助其血液循環。（創世基金會提供）

2025/05/22 14:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕禾繕基金會有感植物人照顧不易，攜手美容專業職人加入守護植物人行列，不僅支持800名院民10天營養餐食與尿布經費共320萬元，也發動全台義工400人投入實際照顧服務，以美容專業協助植物人皮膚照顧、塗抹精油、指甲修剪及按摩等，學習到宅服務的原床泡澡等技能，啟善傳愛。

創世基金會表示，推動2025「職人助植人」計畫，獲禾繕基金會攜手天麗生技，找來美容職人加入守護植物人家庭行列，並在今（22日）匯聚400名優質義工團隊，在創世全台20處服務據點同步總動員，實際投入植物人日常照顧服務。

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植物人長期臥床最怕「壓傷」，預防有三大要點：皮膚照顧、分散壓力與按時翻身。美容專業職人這次協助創世文山院植物人皮膚照顧，透過輕柔的為植物人塗上精油與腳指甲修剪，並搭配適當的按摩，促進血液循環，保護脆弱的皮膚讓身體舒適放鬆。

義工團隊也兵分三路與創世護理師進行到宅服務，親自到植物人宅協助「原床泡澡」、「環境整理」以及推著植物人到公園「社區融合」感受陽光。

禾繕與天麗生技也支持創世800名植物人10天營養餐食與尿布經費共320萬元，創世副秘書長李秀娟表示：「企業動員的力量不可小覷，為社會形成一股愛與善的循環。期許更多企業一起加入職人助植人。」

禾繕董事長毛卉瑜感性分享：「台灣偏鄉角落地區，有許多需要幫助的人，我們可以伸出援手，給予社會更多愛與支持。期盼幫助創世植人有安定的地方，支持花蓮和嘉義地區安養院籌建計畫，讓愛傳承。」。天麗生技執行長王宗易也指出，企業不只追求成功，更要回饋社會，此次動員全台，行善愛心不落人後，把愛傳出去。

禾繕基金會董事長毛卉瑜（左1）和天麗生技執行長王宗易（左2）參與創世到宅服務，為植物人原床泡澡。（創世基金會提供）

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